網頁載入時間提升 26%，為募款工作提供支援

Sheltersuit Foundation 是總部位於荷蘭的非營利組織，為遊民提供保護衣物。自 2014 年創立以來，Sheltersuit Foundation 已透過自有 Sheltersuit，讓超過 18,000 名遊民得以禦寒；Sheltersuit 是能夠轉換成睡袋的防風兼防水外套。

個人使命

Sheltersuit 創辦人 Bas Trimmer 得知一位朋友的父親因體溫過低而去世；該時，他在一家暫停營運街友庇護所旁的街道上睡覺。當時，Bas 正在生產奢華的外衣，而朋友父親逝世的消息，促使他運用設計天分，為同樣苦於無家可歸且對抗著惡劣天氣的人提供幫助。Bas 花了 5 小時就構想出第一件 Sheltersuit，並提供給某位長期在庇護所附近地上睡覺的人；後來的事大家都知道了。

今天，Sheltersuit 已將服務範圍延伸至荷蘭以外，最遠南至非洲、西至美國，且外衣是根據各個地點當地氣候所設計。2022 年 3 月，Sheltersuit 在巴黎時尚週初次亮相。近日，基金會還送出了數百件 Sheltersuit 到烏克蘭。

為成長做好準備

這些發展使得 Sheltersuit 國際�知名度大幅上升，吸引了更多媒體關注，致使 Sheltersuit 網站的訪客流量暴增。但是，多虧了一點先見之明，Sheltersuit 得以順利擴充其網站流量。

Bas 和其團隊在 Sheltersuit 近期成長之前，即知曉組織網站對其使命的重要性。因此，也瞭解網站必須隨時保持快速、可靠且安全。他們聽到 Galileo 專案時，毫不考慮就進行申請。

頁面速度的重要性

舉例來說，為了募得必要款項，為有需要的人免費提供 Sheltersuit，Sheltersuit 網站是舉足輕重的媒介。而且 Sheltersuit 捐款總數中，有大約 50% 是透過網路捐出。若要將捐款者轉換率（亦即在 Sheltersuit.com 上提交捐款之訪客總數百分比）最佳化，研究建議將網頁載入時間的目標設為 1-4 秒。

在評估 Galileo 專案對 Sheltersuit 的影響時，瞭解 Cloudflare 對 Sheltersuit 網站速度的效用因而相當實用。此外，光是看上述指標，結果就相當顯著：加入 Cloudflare 後，Sheltersuit.com 見證網頁載入時間提升了 26%，且訪客僅花了 1.4 秒即可看到內容。在任何條件下，這種改善幅度都相當驚人。但在 Sheltersuit 網站流量近期成長被視為與其線上募款相較時，就特別值得注意了。

Sheltersuit 行銷活動經理 Paul Zurink 表示，Bas Trimmer 在 2021 年初於荷蘭國家電視台受訪時，Sheltersuit.com 造訪次數增加了 1,431.62%，頁面瀏覽次數增加了 2,150.47%，而透過網站捐出的款項約為 50,000 歐元（截至 2022 年 5 月 31 日約為 54,000 美元），且個人平均捐款為 100 美元，轉換率為 2%。

估算改善所帶來的影響

運用對於網站載入時間與轉換率之間關係的研究後，我們得以大致估算出，先前回報 Sheltersuit 加入 Galileo 專案之後所體驗的網站速度提升，對前述整體募款工作可能的影響程度為何。為此，我們發現 26% 網頁速度提升可能價值高達 25,000 歐元，亦即 Bas 訪談引起迴響所募得之 50,000 歐元的 50%。

還有一種方式可瞭解 Galileo 專案對 Sheltersuit 帶來何種影響，就是考量以下情形：如果要求未透過 Cloudflare 代理，則 Sheltersuit.com 近期流量暴增會對 Sheltersuit 原始伺服器造成何種影響。Zurink 表示，因為 Sheltersuit 使用共用的託管環境，在 Bas 電視訪談之後對 Sheltersuit.com 的流量大幅激增，癱瘓了 Sheltersuit 原始伺服器，並造成其共用託管環境中的所有網站速度變慢，甚或變成無回應。幸運的是，Sheltersuit 及其託管提供者的大部分要求都是由 Cloudflare 全球邊緣網路提供服務。

如果過去即為序章，Galileo 專案提供給 Sheltersuit 的工具與服務，將在 Sheltersuit Foundation 為世界各地遊民們減輕負擔的使命中，扮演著無價的角色。