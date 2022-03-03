「我們覺得我們還是必須展現出這些故事，這跟只展出物品有所不同。這就是我們將自己稱為說故事的博物館的原因。」

Muzeon 協會致力於解說和保存關於羅馬尼亞克盧日納波卡的猶太人社群的故事。自 2020 年起，Muzeon 經營一家同名的博物館，並組織其他關注當地猶太歷史與文化的互動式教育活動。

Muzeon 的共同創辦人、館長兼技術總監說：「這個區域對猶太人而言是一個非常傳統的區域，但在納粹大屠殺後，他們中的多數人移居到美國或以色列。留下來的人口已經很老了，他們的故事已開始被淡忘。我的夥伴和我認為，我們需要保持和宣傳所有這些遺產和價值。」

保存猶太人歷史的片段

本專案一開始是組織和研究從 Craioveanu 和其他猶太家庭的祖先處傳承下來的紀念品、信件和其他物品。當 Craioveanu 和他的同事開始翻譯信件和研究其他項目後，他們意識到他們可以隨著時間的經過而追溯當地猶太社群成員的歷史。時至今日，博物館的展覽架構圍繞著三個社群成員的生活。

Craioveanu 說：「我們覺得我們還是必須展現出這些故事，��這跟只展出物品有所不同。這就是我們將自己稱為說故事的博物館的原因。」

如潮水般襲來的攻擊

2022 年 1 月，網站遭受到蜂擁而至的分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊，以及嘗試從其原始伺服器存取和傳送電子郵件的暴力攻擊。他們移動到基於雲端的託管服務，並採用內建在內容管理系統 (CMS) 中的安全工具，但攻擊仍在持續。

Craioveanu 說：「人們不得不等待 30 秒讓網站載入，因為伺服器已過載。這導致他們無法買票或做任何其他事。我不能說因為我們是猶太人組織而受到特別針對。但我們可以說：『好的，我們需要努力追趕進度。』」

為關鍵任務騰出時間

申請 Galileo 專案並通過之後，Muzeon 開啟了多項 Cloudflare 應用程式服務，包括 DDoS 緩解、Web 應用程式防火牆 (WAF)、受管 DNS 和 Image Resizing、以及 Cloudflare for WordPress 外掛程式。Craioveanu 讚賞其簡易的導入程序，並認為在 Cloudflare 儀表板中設定 DNS 記錄和啟用安全服務十分簡易。在這些安全服務生效後，很多攻擊都被阻止了。

Craioveanu 說：「我認為當攻擊者看到 Cloudflare 就在前方時，他們甚至沒有勇氣嘗試」。

至於仍以 Muzeon 為目標的攻擊者，基金會的安全服務就已圓滿完成任務。

Craioveanu 表示：「我還看到，當我看分析資料時，仍有一些機器人和其他已減輕的威脅。我們有時看到這情況會說：『有 Cloudflare 在這真好。』因為這樣我們就有時間專注在其他更重要的事情上�。」

開創說故事的新大道

Muzeon 協會有很多重要的事要關注。他們正打造他們的網站內容，以便和海外的人們，以及因為 COVID-19 疫情而無法親自造訪的潛在訪客分享當地猶太人的生活故事。他們也在博物館外部進行互動式展覽。

Craioveanu 指出：「我們正在設計尋寶之旅，遊客在整個城市裏尋找線索，藉以找出猶太人的歷史地標。我們也在設計有趣的密室逃脫——從和猶太家庭的家庭晚餐中逃出，要順利逃出需要運用猶太文化的多個方面。我們的目的是協助人們用較輕鬆的方式學習這一切。」