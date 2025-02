„Wir hatten das Gefühl, dass wir diese Geschichten irgendwie zeigen müssen. Sie unterscheiden sich eben von bloßen Objekten. Deshalb sehen wir uns als ein Museum, das Geschichten erzählt.“

Die Muzeon Association widmet sich dem Erzählen und Bewahren von Geschichten über die jüdische Gemeinde in Cluj-Napoca, Rumänien. Seit 2020 betreibt das Muzeon das gleichnamige Museum und organisiert weitere interaktive Bildungsaktivitäten zur lokalen jüdischen Geschichte und Kultur.

„Diese Gegend war eine sehr traditionelle Region für jüdische Menschen, aber nach dem Holocaust zogen die meisten von ihnen in die USA oder nach Israel“, sagt Dan Craioveanu, Mitbegründer, Präsident und technischer Direktor von Muzeon. Die verbliebene Bevölkerung wurde sehr alt, und ihre Geschichten begannen zu verblassen. „Meine Partnerin und ich haben beschlossen, dass wir all dieses Erbe und diese Werte erhalten und fördern müssen.“

Ein Stück jüdischer Geschichte bewahren

Das Projekt begann damit, Andenken, Briefe und andere Gegenstände zu ordnen und zu studieren, die von Craioveanus und anderen jüdischen Vorfahren weitergegeben worden waren. Als Craioveanu und seine Kollegen begannen, Briefe zu übersetzen und andere Gegenst ände zu untersuchen, erkannten sie, dass sie die Geschichte der Mitglieder der örtlichen jüdischen Gemeinde im Laufe der Zeit nachzeichnen konnten. Heute dreht sich die Ausstellung des Museums um das Leben von drei Mitgliedern dieser Gemeinschaft.

„Wir hatten das Gefühl, dass wir diese Geschichten irgendwie zeigen müssen. Sie unterscheiden sich eben von bloßen Objekten. Deshalb sehen wir uns als ein Museum, das Geschichten erzählt.“

Mit Angriffen überschwemmt werden

Im Januar 2022 erlebte die Website eine Welle von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) sowie Brute-Force-Versuche, um auf ihren Ursprungsserver zuzugreifen und von dort aus E-Mails zu versenden. Sie wechselten zu einem Cloud-basierten Hosting-Service und verwendeten Sicherheitstools, die in ihr Content Management System (CMS) integriert waren, aber die Angriffe gingen weiter.

„Man musste 30 Sekunden warten, bis die Seite geladen war, weil der Server so überlastet war“, sagt Craioveanu. „Die Leute konnten weder Tickets noch sonst etwas kaufen. Ich kann nicht sagen, dass wir speziell als jüdische Organisation ins Visier genommen worden sind. Aber wir sagten uns, ‘Okay, wir müssen uns besser aufstellen.’“

Mehr Zeit für eine wichtige Mission

Nachdem es sich für das Projekt Galileo beworben hatte und akzeptiert wurde, aktivierte Muzeon eine Reihe von Cloudflare-Anwendungsdiensten. Darunter DDoS-Abwehr, die Web Application Firewall (WAF), Managed DNS und Image Resizing sowie das Cloudflare-Plugin für WordPress. Craioveanu schätzte die einfachen Einführungsprozesse und lobte die Einfachheit der Einrichtung von DNS-Einträgen und der Aktivierung von Sicherheitsdiensten im Cloudflare-Dashboard. Nachdem diese Sicherheitsdienste aktiv waren, hörten viele der Angriffe ganz auf.

„Ich denke, wenn ein Angreifer sieht, dass Sie durch Cloudflare geschützt sind, wird er entmutigt, es überhaupt zu versuchen,“ sagt Craioveanu.

Was die Angreifer betrifft, die es immer noch auf Muzeon abgesehen haben, so sind die neuen Sicherheitsdienste der Stiftung ihrer Aufgabe gewachsen.

„Wenn ich mir die Analysen ansehe, kann ich auch sehen, dass es immer noch einige Bots und andere Bedrohungen gibt, die abgewehrt werden,” sagt Craioveanu. „Wir schauen uns das manchmal an und sagen: 'Gut, dass wir auf Cloudflare vertrauen können.’ Denn wir haben Zeit, uns auf andere Dinge zu konzentrieren, die wichtiger sind.”

Neue Wege, um Geschichten zu erzählen

Die Muzeon Association hat eine Menge wichtiger Dinge zu tun. Sie bauen den Inhalt ihrer Website aus, um den Menschen in Übersee und potenziellen Gästen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht persönlich kommen können, Geschichten über das lokale jüdische Leben zu erzählen. Sie arbeiten auch an interaktiven Exponaten außerhalb des Museums.

„Wir veranstalten eine Schnitzeljagd, bei der die Besucher Hinweisen in der ganzen Stadt folgen, um jüdische historische Wahrzeichen zu finden,” erklärt Craioveanu. „Wir arbeiten auch an einem humorvollen Escape Room, in dem Sie mit Ihrer jüdischen Familie einem Familienessen entkommen, das Sie mit Aspekten der jüdischen Kultur lösen. Unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen, all dies auf einfachere Weise zu erfahren.”