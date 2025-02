"Sentimos que era preciso mostrar essas histórias de alguma forma, o que é diferente de exibir meros objetos. Por isso nos referimos a nós mesmos como um 'museu de contação de histórias'."

A Associação Muzeon se dedica a contar e preservar histórias sobre a comunidade judaica em Cluj-Napoca, na Romênia. Desde 2020, a Muzeon vem operando um museu do mesmo nome e organizando outras atividades educacionais interativas com foco na história e cultura judaicas locais.

"Esta área era uma região muito tradicional para o povo judeu, mas após o Holocausto, a maioria das pessoas se mudou para os EUA ou para Israel", disse Dan Craioveanu, cofundador, presidente e diretor técnico da Muzeon. "A população remanescente ficou muito idosa e suas histórias começaram a se esmaecer. Minha parceira e eu decidimos que precisávamos preservar e promover toda essa herança e esses valores".

Preservando uma parcela da história judaica

O projeto começou como uma forma de organizar e estudar lembranças, cartas e outros objetos passados às futuras gerações pelos ancestrais da família Craioveanu e outras. À medida que começaram a traduzir as cartas e a estudar outros itens, Craioveanu e seus colegas perceberam que poderiam rastrear as histórias dos membros da comunidade judaica local ao longo do tempo. Hoje, as exposições do museu são estruturadas em torno das vidas de três membros dessa comunidade.

"Sentimos que era preciso mostrar essas histórias de alguma forma, o que é diferente de exibir meros objetos", disse Craioveanu. "Por isso nos referimos a nós mesmos como um 'museu de contação de histórias'".

Fomos inundados por ataques

Em janeiro de 2022, nosso site enfrentou uma onda de ataques de negação de serviço distribuída (DDoS), além de tentativas de acesso por força bruta para enviar e-mails do nosso servidor de origem. A organização migrou para um serviço de hospedagem baseado em nuvem e aplicou ferramentas de segurança integradas ao seu sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS), mas os ataques continuaram.

"Você precisava esperar 30 segundos para o site carregar porque o servidor estava super sobrecarregado", disse Craioveanu. "As pessoas não estavam conseguindo comprar ingressos nem fazer nenhuma outra coisa. Não posso dizer que estávamos sendo visados especificamente por sermos uma organização judaica. Mas entendemos que, tudo bem, era preciso darmos um jeito nessa situação".

Liberando tempo para uma missão crucial

Após nos cadastrarmos e sermos aceitos no Projeto Galileo, a Muzeon ativou uma série de serviços de aplicativos da Cloudflare, incluindo mitigação de DDoS, Firewall de aplicativos web (WAF), DNS Gerenciado e Redimensionamento de Imagens, além do plugin da Cloudflare para o Wordpress. Craioveanu gostou da simplicidade do processo de integração e comentou sobre a facilidade de configuração dos registros de DNS e de ativação dos serviços de segurança no painel de controle da Cloudflare. E assim que esses serviços de segurança foram ativados, vários ataques pararam totalmente.

"Acho que, quando percebe que você opera por trás da Cloudflare, o invasor já fica desanimado e nem chega a tentar", disse Craioveanu.

Quanto aos invasores que continuam visando a Muzeon, os novos serviços de segurança da fundação têm se mostrado à altura de sua tarefa.

"Quando consulto as análises de dados também posso perceber que ainda existem alguns bots e outras ameaças sendo mitigados", disse Craioveanu. "Às vezes vemos essas coisas e concluímos, 'Bom que a Cloudflare estava aqui com a gente'. Porque assim temos tempo para nos concentrar em outras coisas que são mas importantes".

Criando novas aberturas para a contação de histórias

A Muzeon Association têm muitas coisas importantes na quais se concentrar. A fundação está desenvolvendo o conteúdo do seu site para compartilhar histórias da vida judaica local com pessoas do outro lado do mundo e também com possíveis visitantes que talvez não possam comparecer pessoalmente devido à pandemia de COVID-19. Também está trabalhando em exposições interativas fora do espaço do museu.

"Estamos criando um tour de caça ao tesouro no qual os visitantes seguem pistas em toda a cidade para encontrar marcos históricos judaicos", disse Craioveanu. "Além disso estamos desenvolvendo um quebra-cabeça tipo jogo de fuga bem-humorado, cujo objetivo é escapar de um jantar em família (com sua família judaica) que você resolve usando aspectos da cultura judaica. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a aprenderem tudo isso de um jeito mais fácil".