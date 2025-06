Garantia de que grupos de interesse público em risco permaneçam on-line

Por meio do Projeto Galileo, a Cloudflare oferece segurança robusta e gratuita para mais de 2.900 ativos da internet vulneráveis que são alvos de ataques DDoS e outros ataques cibernéticos.

Essas organizações com frequência enfrentam ataques de oponentes poderosos e entrincheirados, mas funcionam com orçamentos limitados. Para protegê-los de uma possível retaliação, a Cloudflare não divulga os sites participantes do Projeto Galileo sem uma permissão expressa.

Por meio do Projeto Galileo, oferecemos serviços a todos os destinatários propostos, desde que nos sejam apresentados ou tenham sido aprovados por qualquer um de nossos parceiros confiáveis. Tal inclusão não requer e não deve ser entendida como um endosso de todas as nossas diversificadas organizações parceiras.