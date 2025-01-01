Portal de projetos de impacto social da Cloudflare

Entenda os recursos disponíveis para os participantes de programas de impacto social da Cloudflare, ajuste suas configurações de desempenho e segurança e aprenda a configurar nossos produtos.
Por meio do Project Galileo, um programa Cloudflare Impact, fornecemos serviços de segurança gratuitos para organizações de apoio às artes, direitos humanos, jornalismo e democracia.
Criamos o Projeto Athenian para garantir que os participantes acessem informações sobre eleições e cadastramento de votantes.
O Cloudflare para campanhas é um conjunto de produtos focados nas necessidades de campanhas políticas e partidos estaduais.
Para saber mais e se inscrever no projeto, visite nosso site.
Aproveite ao máximo nossos serviços atualizados — acesse todos os vídeos de instruções com engenheiros aqui: