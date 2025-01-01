Portal de projetos de impacto social da Cloudflare

Illustration of Cloudflare logo on a shield

Entenda os recursos disponíveis para os participantes de programas de impacto social da Cloudflare, ajuste suas configurações de desempenho e segurança e aprenda a configurar nossos produtos.

Illustration of Cloudflare logo on a shield

O Projeto Galileo

Por meio do Project Galileo, um programa Cloudflare Impact, fornecemos serviços de segurança gratuitos para organizações de apoio às artes, direitos humanos, jornalismo e democracia.

  • Estes serviços gratuitos de nível Business incluem Mitigação de DDoS, DNS, Firewall de aplicativos web e Caching.
  • A Cloudflare pode disponibilizar outros produtos mediante solicitação, como Workers, acesso a aplicativos Zero Trust e Gateway. Entre em contato com seu representante da Cloudflare se tiver interesse.
  • Para indicar um site de interesse público vulnerável ao Projeto Galileo, peça para a instituição se inscrever.

Sobre o Projeto Athenian

Athenian project spot illustration

Criamos o Projeto Athenian para garantir que os participantes acessem informações sobre eleições e cadastramento de votantes.

  • Assista a um vídeo da visão geral do Projeto Athenian e baixe o resumo dos serviços.
  • Oferecemos serviços nível Enterprise a sites de eleições locais e estaduais gratuitamente, incluindo Mitigação de DDoS, DNS, Firewall de aplicativos web, Caching e suporte 24h por e-mail e telefone.
  • Indique um governo local ou estadual ao Projeto Athenian pelo nosso site.
Athenian project spot illustration

Sobre o Cloudflare para campanhas

Cloudflare for campaigns spot illustration

O Cloudflare para campanhas é um conjunto de produtos focados nas necessidades de campanhas políticas e partidos estaduais.

  • Candidatos à eleição federal habilitados se qualificam para receber gratuitamente um pacote de produtos, fornecido pela Cloudflare em parceria com a organização sem fins lucrativos Defending Digital Campaigns.
  • Os participantes recebem um serviço de nível Business, que inclui nosso firewall de aplicativos web, Rate Limiting, Balanceamento de carga, suporte de nível Business para "Estou sob ataque", gerenciamento de bots e habilitação de conta multiusuário.
  • Para garantir a segurança das equipes internas de campanha, fornecemos produtos Zero Trust, como Cloudflare Access e Gateway.

Para saber mais e se inscrever no projeto, visite nosso site.

Cloudflare for campaigns spot illustration

Tutoriais em vídeo

Configuration support spot illustration
Configuration support spot illustration

COMECE A USAR

SOLUÇÕES

SUPORTE

CONFORMIDADE

INTERESSE PÚBLICO

EMPRESA

© 2025 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum