A Cloudflare tem a missão de ajudar a construir uma internet melhor. Como uma das maiores redes do mundo, acreditamos que é nosso dever ajudar a proteger as vozes mais vulneráveis e as instituições mais críticas da internet.

Em setembro de 2017, o Departamento de Segurança Interna dos EUA informou a 21 estados que seus arquivos de registro eleitoral ou sites de eleições públicas foram alvo de ataque cibernético. Entre as muitas coisas pelas quais as autoridades estaduais e locais são responsáveis no espaço eleitoral estão os sites eleitorais. Assim como qualquer outro ativo da internet, os sites eleitorais precisam ser rápidos, confiáveis e seguros. No entanto, os orçamentos escassos muitas vezes impedem os governos de obter os recursos adequados para evitar ataques e permanecer on-line.