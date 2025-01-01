Os sites eleitorais desempenham um papel importante nas eleições democráticas.

Eles fornecem informações essenciais para as pessoas antes, durante e depois das eleições. Os sites eleitorais também podem ser alvos de ataques e enfrentar vulnerabilidades devido a picos de tráfego.

Aqui estão apenas algumas das maneiras pelas quais as vulnerabilidades podem interferir em uma eleição democrática tranquila:

Antes das eleições

Vulnerabilidades de segurança e desempenho podem fazer com que esses sites fiquem indisponíveis ou espalhem informações falsas sobre como se registrar para votar e as medidas estaduais e locais específicas que serão votadas.

Durante as eleições

Vulnerabilidades de segurança e desempenho podem evitar que os cidadãos que visitam os sites eleitorais tenham acesso a informações importantes sobre onde e quando votar.

Após as eleições

Vulnerabilidades de segurança e desempenho podem dificultar o acesso das pessoas a sites eleitorais após uma eleição para conferir os resultados e obter atualizações em tempo real.