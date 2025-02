« Nous avons senti que nous devions, d'une manière ou d'une autre, présenter ces histoires, soit une approche différente de l'exposition de simples objets. C'est pour cela que nous nous considérons comme un musée axé sur le récit. »

L'association Muzeon se donne pour mission de raconter et de préserver les récits de la communauté juive de Cluj-Napoca, en Roumanie. Gérant le musée du même nom depuis 2020, elle organise également d'autres activités éducatives et interactives consacrées à l'histoire et la culture juives locales.

« Le peuple juif était traditionnellement très présent dans cette région, mais après l'Holocauste, la plupart sont partis aux États-Unis ou en Israël », explique Dan Craioveanu, cofondateur, président et directeur technique de Muzeon. « La population restante est devenue très vieille, et ses histoires ont commencé à disparaître. Ma partenaire et moi avons décidé que nous devions préserver et promouvoir l'ensemble de ce patrimoine et de ces valeurs. »

Préserver un chapitre de l'histoire juive

Le projet a débuté avec la volonté d'organiser et d'étudier les souvenirs, les lettres et les autres objets transmis par les ancêtres de Dan Craioveanu et d'autres familles juives. Lorsque Dan Craioveanu et ses collègues ont commencé à traduire les lettres et à étudier les autres objets, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient remonter le fil de l'histoire des membres de la communauté juive locale. Les pièces exposées aujourd'hui dans le musée sont structurées autour de la vie de trois des membres de cette communauté.

« Nous avons senti que nous devions, d'une manière ou d'une autre, présenter ces histoires, soit une approche différente de simples objets », déclare Dan Craioveanu. « C'est pour cela que nous nous considérons comme un musée axé sur le récit. »

Un site submergé sous les attaques

En janvier 2022, le site web a connu une explosion d'attaques par déni de service distribué (DDoS), ainsi que des tentatives de prise de contrôle par force brute visant à consulter et envoyer des e-mails depuis son serveur d'origine. L'association a migré vers un service d'hébergement dans le cloud et a déployé des outils de sécurité intégrés à son système de gestion de contenu (CMS, Content Management System), mais les attaques ont continué.

« Il fallait attendre 30 secondes pour que le site charge, tellement le serveur était encombré », explique Dan Craioveanu. « Les visiteurs ne pouvaient pas acheter de billets, ni faire quoi que ce soit d'autre. Je ne peux pas dire que nous avons été spécifiquement pris pour cible du simple fait que nous sommes une organisation juive, mais avons compris que nous allions devoir mieux nous défendre. »

Se libérer du temps pour assurer sa mission fondamentale

Après l'acceptation de sa candidature dans le cadre du projet Galileo, Muzeon a activé les différents services pour applications proposés par Cloudflare, notamment l'atténuation des attaques DDoS, le pare-feu d'applications web (WAF), le DNS géré, le redimensionnement d'image et le plug-in Cloudflare for WordPress. Dan Craioveanu a notamment apprécié la simplicité des processus d'intégration. Il souligne également la simplicité de la configuration des enregistrements DNS et de l'activation des services de sécurité dans le tableau de bord Cloudflare. Beaucoup d'attaques ont d'ailleurs totalement cessé après l'activation de ces services.

« Je pense que lorsque l'auteur d'une attaque remarque que vous êtes protégé par Cloudflare, il se décourage avant même d'essayer », précise Dan Craioveanu.

De même, les nouveaux services de sécurité de la fondation se montrent tout à fait à la hauteur pour répondre aux pirates qui continuent de s'en prendre à Muzeon.

« Lorsque je regarde les données d'analyse, je constate également que des bots et d'autres menaces continuent de faire l'objet d'une atténuation », ajoute Dan Craioveanu. « Ce genre d'observations nous permet de nous réjouir de l'intervention de Cloudflare en temps opportun, car cette protection nous offre désormais le temps de nous concentrer sur d'autres aspects plus importants. »

Ouvrir de nouvelles voies à la narration

L'association Muzeon a beaucoup de tâches importantes sur lesquelles se concentrer. Elle développe actuellement le contenu de son site web, afin de partager les récits de la communauté juive locale avec le public situé à l'étranger, ainsi qu'avec les visiteurs potentiels qui ne peuvent pas se rendre en personne au musée en raison de la pandémie de COVID-19. Elle travaille également à la production d'expositions interactives à l'extérieur du musée.

« Nous sommes en train de créer une visite autour du concept de chasse au trésor, pendant laquelle les visiteurs devront suivre des indices disséminés dan la ville pour découvrir des monuments historiques juifs », explique Dan Craioveanu. « Nous travaillons également sur un projet d'escape room humoristique. Il s'agit d'échapper à un dîner familial avec votre famille juive en faisant appel à divers aspects de la culture juive. Notre objectif consiste à permettre aux intéressés de découvrir cette culture de manière beaucoup plus ludique. »