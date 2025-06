Garantir le maintien de la présence en ligne des groupes d'intérêt public à risque

C'est avec le projet Galileo, mis en place en 2014, que nous avons répondu aux cyberattaques dévastatrices lancées contre des cibles importantes, mais vulnérables, comme les organisations humanitaires, la société civile et les défenseurs des droits humains.

Dans le cadre du projet Galileo, Cloudflare propose gratuitement une solide sécurité à plus de 2 900 propriétés Internet vulnérables, victimes d'attaques DDoS et d'autres cyberattaques.

Le réseau Internet constitue un outil puissant de diffusion et d'expansion des idées. Toutefois, lorsque des journalistes, des activistes et des groupes minoritaires se retrouvent inondés de trafic malveillant dans le simple but d'abattre leur présence en ligne, Internet cesse de tenir ses promesses.