Portail des programmes en matière d'impact social de Cloudflare

Cloudflare for Campaigns est une suite de produits conçue pour répondre aux besoins des campagnes politiques et des partis d'État.

Les candidats aux élections fédérales admissibles peuvent bénéficier gratuitement d'une suite de produits fournis par Cloudflare, en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Defending Digital Campaigns.

Les participants bénéficient de services de niveau Business, incluant le pare-feu d'applications web, la limitation du taux, l'équilibrage de charge, l'assistance « I'm Under Attack » de niveau Entreprise, la gestion des bots et l'activation de comptes multi-utilisateurs.

Pour assurer la sécurité des équipes de campagne internes, nous fournissons des produits Zero Trust tels que Cloudflare Access et Gateway.

Pour en savoir plus et postuler pour le projet, consultez notre site web.