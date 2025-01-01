Portail des programmes en matière d'impact social de Cloudflare

Découvrez les ressources mises à votre disposition en tant que participant aux programmes en matière d'impact social de Cloudflare, affinez vos paramètres de performances et de sécurité, et apprenez à vous familiariser avec nos produits.
Dans le cadre du projet Galileo, un programme Cloudflare Impact, nous proposons des services de sécurité gratuits aux organisations qui agissent en faveur des arts, des droits de l'Homme, du journalisme et de la démocratie.
Nous avons développé le projet Athenian pour nous assurer que les électeurs puissent voter et accéder aux informations nécessaires à l'inscription sur les listes électorales.
Cloudflare for Campaigns est une suite de produits conçue pour répondre aux besoins des campagnes politiques et des partis d'État.
Tirez le maximum de la mise à niveau de vos services, accédez à l'ensemble de nos présentations vidéo dirigées par un technicien ici :