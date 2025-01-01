Portail des programmes en matière d'impact social de Cloudflare

Découvrez les ressources mises à votre disposition en tant que participant aux programmes en matière d'impact social de Cloudflare, affinez vos paramètres de performances et de sécurité, et apprenez à vous familiariser avec nos produits.

À propos du projet Galileo

Dans le cadre du projet Galileo, un programme Cloudflare Impact, nous proposons des services de sécurité gratuits aux organisations qui agissent en faveur des arts, des droits de l'Homme, du journalisme et de la démocratie.

  • Ces services de niveau Business gratuits incluent l'atténuation des attaques DDoS, un service DNS, un pare-feu d'applications web (WAF) et la mise en cache.
  • Cloudflare peut proposer d'autres produits sur demande, à l'image de nos solutions Workers, Zero Trust, Gateway et de nos services d'accès aux applications. N'hésitez pas à contacter votre représentant Cloudflare si ces derniers vous intéressent.
  • Pour parrainer un site d'intérêt public vulnérable au projet Galileo, demandez à ses administrateurs de nous adresser une candidature.

À propos du projet Athenian

Nous avons développé le projet Athenian pour nous assurer que les électeurs puissent voter et accéder aux informations nécessaires à l'inscription sur les listes électorales.

  • Regardez une vidéo de présentation du projet Athenian et téléchargez le résumé des services.
  • Nous proposons gratuitement des services de niveau Enterprise aux sites web électoraux, tant au niveau local que national, avec notamment l'atténuation des attaques DDoS, un service DNS, un pare-feu d'applications web (WAF), la mise en cache et une assistance disponible 24 h/24, 7 j/7, par e-mail et par téléphone.
  • Parrainez l'entrée d'une administration locale ou nationale dans le projet Athenian via notre site web.
À propos de Cloudflare for Campaigns

Cloudflare for Campaigns est une suite de produits conçue pour répondre aux besoins des campagnes politiques et des partis d'État.

  • Les candidats aux élections fédérales admissibles peuvent bénéficier gratuitement d'une suite de produits fournis par Cloudflare, en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Defending Digital Campaigns.
  • Les participants bénéficient de services de niveau Business, incluant le pare-feu d'applications web, la limitation du taux, l'équilibrage de charge, l'assistance « I'm Under Attack » de niveau Entreprise, la gestion des bots et l'activation de comptes multi-utilisateurs.
  • Pour assurer la sécurité des équipes de campagne internes, nous fournissons des produits Zero Trust tels que Cloudflare Access et Gateway.

Pour en savoir plus et postuler pour le projet, consultez notre site web.

Didacticiels vidéo

