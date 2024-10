Cloudflare s'est donné pour mission de bâtir un Internet meilleur. En tant qu'exploitants de l'un des plus grands réseaux du monde, nous estimons qu'il est de notre devoir de contribuer à protéger les plus vulnérables et les institutions les plus essentielles sur Internet.

En septembre 2017, le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (U.S. Department of Homeland Security) a informé 21 États que les dossiers d'inscription de leurs électeurs ou les sites Internet dédiés aux élections publiques avaient été la cible de cyberattaques. En effet, parmi leurs nombreuses autres attributions, les autorités locales et les représentants des États sont responsables des sites web électoraux. Tout comme les autres propriétés Internet, ces sites se doivent d'être rapides, fiables et sécurisés. Pourtant, les maigres budgets empêchent trop souvent les autorités d'obtenir les ressources nécessaires pour bloquer les attaques et préserver leur présence en ligne.