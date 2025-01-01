Les sites web électoraux jouent un rôle majeur dans les élections démocratiques.

Ils fournissent des informations cruciales aux électeurs avant, pendant et après les élections. Les sites web électoraux peuvent également être pris pour cibles par des attaques et faire face à certaines vulnérabilités en raison des pics de trafic.

Vous trouverez ci-dessous quelques moyens par lesquels ces vulnérabilités peuvent perturber le bon déroulement d'une élection démocratique :

Avant l'élection

Les vulnérabilités en termes de sécurité et de performances peuvent entraîner l'indisponibilité des sites ou diffuser de fausses informations sur la procédure d'inscription sur les listes électorales, ainsi que sur les mesures locales et d'État qui figureront sur le bulletin de vote.

Pendant l'élection

Les vulnérabilités en matière de sécurité et de performances peuvent empêcher les citoyens qui consultent les sites web électoraux d'accéder à des informations importantes concernant le lieu et la date du vote.

Après l'élection

Les vulnérabilités relatives à la sécurité et aux performances peuvent empêcher les personnes qui consultent les sites web électoraux de voir les résultats et d'obtenir des informations en temps réel après une élection.