「Cloudflare 讓我們對 Web 空間感到安心無虞且充滿信心，從而協助我們充分利用線上資料。」

Dream Girl Foundation (Dream Girl 基金會) 於 2003 年成立，其使命是為印度下層社會的女性提供更好的將來。本基金會為年滿 14 歲的女性提供醫療保健和教育，以增加她們成年後可獲得的機會範圍。

提供教育支援和改變人生的醫療

透過基金會的多個非正式教育中心 (NFE)，以英語和印地語向本沒有學習機會的女性提供算術和閱讀課程，讓她們為在正式的學校系統中接受教育做好準備。對於患有致命疾病的兒童，Dream Girl 基金會提供優質的治療。

在前幾年實質擴大規模後，基金會現在於印度的多個城市運作，而且一年支援超過 600 位女孩。

克服募款和志工工作的障礙

資助這些事項本身就是一項挑戰。基金會的基礎是一個位於新德里的小團隊，因此募款資源有限。經由 Dream Girl 基金會網站的個人捐贈是這個非營利組織的生存關鍵。Dream Girl 基金會的經理和網路安全��主管 Ankit Madaan 估計，在與 Dream Girl 基金會的公開互動中，有一半以上發生在線上。他描述到：「網站是我們的生命線。」

運用 Web 與潛在捐贈者和志工聯絡，能夠大幅增加非營利組織的觸及度，但新風險也伴隨而來。自 2015 年起，Dream Girl 基金會遭受到數次網路安全攻擊，資料遭到入侵，且志工和捐贈者的隱私面臨風險。如 Madaan 所述，志工的私人資訊公開外洩會損害大眾對組織的信任，導致志工人數大幅下降，最終影響使下層女性受益的服務。

部署工具保護關鍵資產的安全

當 Madaan 讀到有關 Cloudflare 的「Galileo 專案」時，他正在尋找永久性的解決方案。他申請加入，「公司讓不太懂科技的人能夠輕鬆理解，這一點令我印象深刻。」

加入 Galileo 專案後，Madaan 運用 Cloudflare 文件設定網站，然後 Dream Girl 基金會隨即發現攻擊停止了。「如果我們沒有使用 Cloudflare，攻擊還會發生很多次，而且資料會遭到入侵。我們將不得不改變進入我們平台的方式並保持資料離線，這樣會影響營運。」

藉由部署 Web 應用程式防火牆、機器人管理和 Brotli 壓縮，網站能夠維持安全上線和執行。Madaan 將分析描述為「最重要的功能」。他補充：「我們能夠看到網站正遭受攻擊，一個月發生的嘗試攻擊次數以及資料在線上有多安全。」

Cloudflare 的保護有助於使志工和捐贈者對與基金會合作感到更有信心。

網站的安全獲得保護後，Dream Girl 基金會可以專注於協助下層社會的女性得到極其重要的醫療保健和教育協助。「Cloudflare 讓我們對 Web 空間感到安心無虞且充滿信心，從而協助我們充分利用線上資料。」