A Dream Girl Foundation foi fundada em 2003 com a missão de criar um futuro melhor para meninas carentes na Índia. A instituição oferece saúde e educação a garotas de até 14 anos para aumentar as chances delas como adultas.

Apoio educacional e atendimento médico que mudam vidas

Por meio dos diversos centros de educação não formal da fundação, meninas que não teriam a oportunidade de estudar têm aulas de aritmética e leitura em inglês e hindi, o que as prepara para aprender em sistemas escolares formais. E para crianças com doenças potencialmente fatais, a Dream Girl Foundation oferece tratamento de qualidade.

Com uma expansão considerável nos últimos anos, a fundação agora está presente em várias cidades na Índia e apoiam mais de 600 garotas por ano.

Superando a barreira da arrecadação de fundos e das iniciativas de voluntariado

Financiar esses esforços é um desafio. Com uma pequena equipe baseada em Nova Délhi, os recursos para captar fundos são limitados. Doações de pessoas físicas ao site da Dream Girl Foundation são fundamentais para a sobrevivência da instituição sem fins lucrativos. Ankit Madaan, gerente e líder de segurança na web da Dream Girl Foundation, estima que mais da metade da interação pública com a organização aconteça on-line. Como ele descreve, "O site é nossa salvação."

Usar a web para se conectar a possíveis doadores e voluntários aumenta significativamente o alcance de uma instituição sem fins lucrativos, mas também gera novos riscos. A partir de 2015, a Dream Girl Foundation sofreu diversos ataques à segurança cibernética, o que comprometeu dados e colocou a privacidade de voluntários e doadores em risco. Como Madaan descreveu, um vazamento público de informações confidenciais de voluntários abalou a confiança na organização, resultando em uma queda acentuada no número de voluntários e afetando o serviço que beneficia meninas carentes.

Implantação de ferramentas para proteger ativos importantes

Madaan estava pesquisando uma solução permanente quando leu sobre o Projeto Galileo da Cloudflare. Ele se inscreveu para participar, "impressionado com a facilidade de entender a empresa para uma pessoa com conhecimento técnico limitado".

Após entrar no Projeto Galileo, Madaan usou a documentação da Cloudflare para configurar o site e os ataques à Dream Girl Foundation pararam imediatamente. "Se não fosse pela Cloudflare, os ataques ainda estariam acontecendo e os dados estariam comprometidos. Teríamos que mudar a abordagem da plataforma e manter os dados off-line, o que afetaria as operações".

Com a implantação do Firewall de Aplicativos Web, do Gerenciamento de Bots e da compactação Brotli, o site continua funcionando com segurança. No entanto, Madaan descreve a análise de dados como "o recurso mais importante". Ele acrescenta, "É possível ver que o site está sendo atacado, quantas tentativas de ataque acontecem por mês e o nível de segurança dos dados on-line".

Essas provas da proteção da Cloudflare ajuda os voluntários e doadores a terem mais confiança ao trabalhar com a fundação.

Com o site seguro, a Dream Girl Foundation pode se concentrar em ajudar meninas carentes a receber atendimento médico e assistência educacional. Como Madaan diz, "A Cloudflare nos ajuda a aproveitar ao máximo nossos dados on-line e a nos sentir seguras e confiantes sobre nossa presença na web".