"Cloudflare ci aiuta a ottenere il massimo dai nostri dati online facendoci sentire sicuri della nostra presenza sul Web".

Dream Girl Foundation è stata fondata nel 2003 con la missione di fornire un futuro migliore alle ragazze svantaggiate in India. Fornisce assistenza sanitaria e istruzione alle ragazze fino a 14 anni per migliorare la gamma di opportunità a loro disposizione da adulte.

Fornire supporto educativo e cure mediche che cambiano la vita

Attraverso i numerosi centri di educazione non formale (NFE, Non-Formal Education Centers) della fondazione, alle ragazze che altrimenti non avrebbero l'opportunità di imparare viene insegnata l'aritmetica e la lettura in hindi e inglese, preparandole all'istruzione nei sistemi scolastici formali. Per i bambini con malattie potenzialmente letali, Dream Girl Foundation offre un trattamento di qualità.

Dopo essersi notevolmente ampliata negli ultimi anni, la fondazione ora opera in più città in tutta l'India e sostiene oltre 600 ragazze all'anno.

Superare gli ostacoli alla raccolta fondi e agli sforzi di volontariato

Finanziare questi sforzi è una sfida in sé. Con un piccolo team con sede a New Delhi, le risorse per la raccolta fondi sono limitate. Le donazioni di privati tramite il sito Web della Dream Girl Foundation sono fondamentali per la sopravvivenza dell'organizzazione no profit. Ankit Madaan, manager e responsabile della sicurezza Web presso la Dream Girl Foundation, stima che oltre la metà dell'interazione pubblica con la Dream Girl Foundation avvenga online. Come dichiara, "Il sito Web è la nostra ancora di salvezza".

L'uso del Web per connettersi con potenziali donatori e volontari aumenta significativamente la portata di un'organizzazione no profit, ma comporta anche nuovi rischi. A partire dal 2015, Dream Girl Foundation ha subito diversi attacchi alla sicurezza informatica, compromettendo i loro dati e mettendo a rischio la privacy di volontari e donatori. Come ha spiegato Madaan, la fuga la fuga di informazioni sui volontari privati ha eroso la fiducia del pubblico nell'organizzazione, provocando un forte calo del numero di volontari e con un impatto sul servizio che alla fine avvantaggia le ragazze svantaggiate.

Implementazione di strumenti per proteggere le risorse chiave

Madaan stava cercando una soluzione permanente quando ha letto di Progetto Galileo da Cloudflare. Ha presentato domanda per partecipare, "impressionato dal fatto che l'azienda fosse facile da comprendere anche per una persona con conoscenze tecniche limitate".

Dopo essersi unito a Progetto Galileo, Madaan ha utilizzato la documentazione di Cloudflare per configurare il sito e la Dream Girl Foundation ha immediatamente visto cessare gli attacchi. “Se non utilizzassimo Cloudflare, gli attacchi continuerebbero a verificarsi più volte e i dati verrebbero compromessi. Dovremmo cambiare l'approccio alla nostra piattaforma e mantenere i dati offline, il che avrebbe un impatto sulle operazioni".

Grazie alla distribuzione di Web Application Firewall, Bot Management e della compressione Brotli, il sito rimane attivo e funzionante in modo sicuro. Madaan descrive l'analisi, tuttavia, come "la caratteristica più importante". Aggiunge: "Puoi vedere che il sito viene attaccato, quanti tentativi di attacco si verificano al mese e quanto sono sicuri i tuoi dati online".

La prova della protezione da Cloudflare aiuta sia i volontari che i donatori a sentirsi più sicuri di lavorare con la fondazione.

Con il loro sito Web protetto in modo sicuro, Dream Girl Foundation può concentrarsi sull'aiutare le ragazze svantaggiate a ricevere assistenza sanitaria e educativa vitale. Come ha dichiarato Madaan, "Cloudflare ci aiuta a ottenere il massimo dai nostri dati online facendoci sentire sicuri della nostra presenza sul Web".