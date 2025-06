Cloudflare collabora con rispettate organizzazioni per la libertà di parola, l'interesse pubblico e la società civile per identificare i siti Web a rischio idonei per la partecipazione al Progetto Galileo. Facendo affidamento su questi decisori informati, garantiamo che il programma tragga vantaggio dall'esperienza della società civile e non sia influenzato dai nostri pregiudizi.

Una volta che un partner approva una richiesta, Cloudflare estende i suoi vantaggi di sicurezza per garantire che l'organizzazione rimanga online, proteggendo la loro voce dall'essere silenziati.

Scopri di più su alcuni dei nostri partner di seguito.