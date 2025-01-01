Portale dei progetti a impatto sociale di Cloudflare

Illustration of Cloudflare logo on a shield

Scopri le risorse a tua disposizione come partecipante ai programmi di impatto sociale di Cloudflare, perfeziona le tue prestazioni e le impostazioni di sicurezza e scopri come configurare i nostri prodotti.

Informazioni su Progetto Galileo

Grazie a Progetto Galileo, un programma Cloudflare Impact, forniamo servizi di sicurezza gratuiti alle organizzazioni che sostengono le arti, i diritti umani, il giornalismo e la democrazia.

  • Questi servizi business gratuiti includono mitigazione DDoS, DNS, Web Application Firewall e caching.
  • Cloudflare può fornire altri prodotti su richiesta, come ad esempio Workers, accesso alle applicazioni Zero Trust e Gateway; contatta il tuo rappresentante Cloudflare se sei interessato.
  • Per indirizzare un sito di interesse pubblico vulnerabile al Progetto Galileo, invia una domanda.

Informazioni su Progetto Athenian

Athenian project spot illustration

Abbiamo creato il Progetto Athenian per garantire che i costituenti possano accedere alle informazioni sulle elezioni e sulla registrazione degli elettori.

  • Guarda una panoramica video del Progetto Athenian e scarica il riepilogo dei servizi.
  • Offriamo servizi a livello aziendale gratuitamente ai siti Web elettorali statali e locali, inclusi mitigazione DDoS, DNS, Web Application Firewall, memorizzazione nella cache e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via e-mail e telefono.
  • Segnala un governo statale o locale al Progetto Athenian tramite il nostro sito Web.
Informazioni su Cloudflare for Campaigns

Cloudflare for campaigns spot illustration

Cloudflare for Campaigns è una suite di prodotti incentrata sulle esigenze delle campagne politiche e dei partiti statali.

  • I candidati alle elezioni federali qualificati possono ricevere un pacchetto di prodotti gratuito, fornito da Cloudflare in collaborazione con l'organizzazione no profit Defending Digital Campaigns.
  • I partecipanti ricevono un servizio di livello aziendale, che include Web Application Firewall, limitazione della frequenza, bilanciamento del carico, supporto "I'm Under Attack" a livello aziendale, gestione dei bot e abilitazione dell'account multiutente.
  • Per garantire la sicurezza dei team interni alle campagne, forniamo prodotti Zero Trust come Cloudflare Access e Gateway.

Per saperne di più e candidarsi per il progetto, visitare il nostro sito Web.

