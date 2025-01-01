Portale dei progetti a impatto sociale di Cloudflare

Scopri le risorse a tua disposizione come partecipante ai programmi di impatto sociale di Cloudflare, perfeziona le tue prestazioni e le impostazioni di sicurezza e scopri come configurare i nostri prodotti.
Grazie a Progetto Galileo, un programma Cloudflare Impact, forniamo servizi di sicurezza gratuiti alle organizzazioni che sostengono le arti, i diritti umani, il giornalismo e la democrazia.
Abbiamo creato il Progetto Athenian per garantire che i costituenti possano accedere alle informazioni sulle elezioni e sulla registrazione degli elettori.
Cloudflare for Campaigns è una suite di prodotti incentrata sulle esigenze delle campagne politiche e dei partiti statali.
Ottieni il massimo dai tuoi servizi aggiornati — accedi a tutte le nostre procedure dettagliate video guidate da ingegneri qui: