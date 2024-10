La core mission di Cloudflare è aiutare a costruire un’Internet migliore. Essendo una delle reti più grandi del mondo, riteniamo che sia nostro dovere aiutare a proteggere le voci più vulnerabili e le istituzioni più critiche su Internet.

Nel settembre 2017, il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha informato 21 stati che i loro file di registrazione degli elettori o i siti Web delle elezioni pubbliche erano stati presi di mira da attacchi informatici. Tra le molte cose di cui i funzionari statali e locali sono responsabili nello spazio elettorale ci sono i siti Web elettorali. Proprio come ogni altra proprietà Internet, i siti Web elettorali devono essere veloci, affidabili e sicuri. Tuttavia, i budget scarsi troppo spesso impediscono ai governi di ottenere le risorse giuste per prevenire gli attacchi e rimanere online.