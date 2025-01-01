La core mission di Cloudflare è aiutare a costruire un’Internet migliore.

Cloudflare è una delle reti più grandi al mondo. Oggi aziende, organizzazioni non profit, blogger e chiunque abbia una presenza su Internet utilizza la nostra rete per rendere i propri siti Web, le app e qualsiasi cosa connessa a Internet veloce e sicura. Milioni di proprietà Internet sono su Cloudflare e la nostra rete cresce di decine di migliaia di proprietà ogni giorno. Cloudflare alimenta le richieste Internet per il ~38% delle Fortune 1.000 e serve in media 35 milioni di richieste HTTP al secondo.