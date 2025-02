26% de redução no tempo de carregamento da página para favorecer iniciativas de captação de recursos

A Fundação Sheltersuit é uma organização sem fins lucrativos sediada na Holanda que oferece roupas de proteção para pessoas em situação de desabrigo. Desde sua fundação, em 2014, a Fundação Sheltersuit forneceu sua Jaqueta Sheltersuit — uma jaqueta corta-vento impermeável que pode ser transformada em saco de dormir — a mais de 18 mil pessoas em situação de desabrigo para mantê-las aquecidas.

Uma missão pessoal

Bas Trimmer, fundador da Sheltersuit, criou a primeira Sheltersuit após ficar sabendo que o pai de um amigo havia falecido devido a hipotermia enquanto dormia na rua, próximo a um abrigo para moradores de rua que havia sido fechado temporariamente. Na época, Bas estava produzindo casacos e jaquetas de luxo e a notícia do falecimento do pai de seu amigo o impeliu a usar seu talento para ajudar aqueles que enfrentam condições de vida difíceis como essa, em situação de desabrigo. Bas desenvolveu sua primeira Sheltersuit em cinco horas e a ofereceu a uma pessoa que estava dormindo no chão próximo a um abrigo. E o resto é história.

Hoje, a Sheltersuit vai muito além da Holanda, chegando à Africa do Sul, no sul, e aos Estados Unidos, no oeste, com jaquetas e casacos desenhados de acordo com o clima específico de cada local. Em março de 2022 a Sheltersuit estreou na Paris Fashion Week e, mais recentemente, a fundação enviou centenas de Sheltersuits para a Ucrânia.

Preparação para o crescimento

Esses acontecimentos contribuíram para elevar o nível do perfil internacional da Sheltersuit e atrair mais atenção da mídia, o que, por sua vez, resultou em um pico de visitantes no site da fundação. Graças a uma dose modesta de visão, no entanto, a Sheltersuit tem sido capaz de escalar seu tráfego de internet sem nenhum transtorno.

Bem antes de seu crescimento recente, Bas e sua equipe já estavam cientes de que seu site era um componente vital da missão da organização e, consequentemente, da importância de um site rápido, confiável e seguro em todos os momentos. Quando ouviram falar do Projeto Galileo, a única conclusão lógica foi que deveriam se inscrever.

A importância da velocidade das páginas

Por um lado, o site da Sheltersuit é um veículo crucial para arrecadar o dinheiro necessário para fornecerem Sheltersuits gratuitamente a qualquer pessoa que precisar, sendo que as doações baseadas na web constituem cerca de 50% do total de doações recebidas pela fundação. Para otimizar a taxa de conversão de doadores (ou seja, o percentual do total de visitantes que enviam uma doação no Sheltersuit.com), os estudos sugerem que a meta seria um tempo de carregamento da página da ordem de 1 a 4 segundos.

Portanto, ao avaliar o impacto exercido pelo Projeto Galileo sobre a Sheltersuit, é importante entender como a Cloudflare afetou a velocidade do site da empresa. Mesmo se nos limitarmos a essa única métrica, o resultado é substancial: após aderir à Cloudflare, a Sheltersuit.com observou uma melhora de 26% no tempo de carregamento da página, com os visitantes aguardando apenas 1,4 segundo para visualizar o conteúdo. É um aprimoramento notável independentemente das circunstâncias, mas especialmente digno de nota se considerarmos o recente aumento de tráfego no site da Sheltersuit sob o prisma da captação de recursos on-line.

De acordo com Paul Zurink, gerente de campanha da Sheltersuit, quando Bas Trimmer foi entrevistado em cadeia nacional na televisão holandesa, no início de 2021, as visitas ao Sheltersuit.com aumentaram 1.431,62%, as visualizações de página aumentaram 2.150,47% e cerca de € 50 mil em doações (aproximadamente US$ 54 mil em 31 de maio de 2021) foram recebidos por meio do site, com uma contribuição individual média da ordem de US$ 100 e uma taxa de conversão de 2%.

Estimativas de impacto das melhorias

Por meio de estudos da relação entre os tempos de carregamento e as taxas de conversão, podemos obter uma estimativa aproximada de como o aumento da velocidade do site da Sheltersuit, após sua adesão ao Projeto Galileo citado anteriormente, pode ter influenciado o supracitado valor total de fundos arrecadados. Desta forma, concluímos que 26% de aumento da velocidade da página pode ter sido responsável por cerca de € 25.000, ou 50% dos € 50 mil arrecadados logo após a entrevista de Bas.

Uma outra maneira de entender o impacto exercido pelo Projeto Galileo sobre a Sheltersuit seria levar em conta como o recente pico de tráfego do Sheltersuit.com teria afetado os servidores de origem do site caso essas solicitações não tivessem feito proxy por meio da Cloudflare. Como a Sheltersuit utiliza um ambiente de hospedagem compartilhada, o enorme aumento de tráfego do Sheltersuit.com, após a entrevista televisionada de Bas, poderia, de acordo com Zurink, ter sobrecarregado os servidores de origem e deixado o ambiente de hospedagem compartilhada mais lento, ou pior ainda, indisponível. Felizmente para a Sheltersuit e seu provedor de hospedagem, a maioria das solicitações foi atendida pela Rede de borda global da Cloudflare.

Se o passado recente for um sinal do que está por vir, as ferramentas e os serviços fornecidos à Sheltersuit pelo Projeto Galileo continuarão a desempenhar um papel crucial na missão da Fundação Sheltersuit de aliviar o fardo das pessoas que experimentam situações de desabrigo no mundo inteiro.