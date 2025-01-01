建立社群聯繫

瓦爾多斯塔業餘無線電俱樂部 (VARC) 成立於 1927 年，是一個由喬治亞州瓦爾多斯塔的業餘無線電愛好者組成的非營利組織。該俱樂部提倡使用業餘無線電作為一種應急準備、通訊和公共服務手段；為 60 多名成員提供支援；透過活動、授權課程和無線電操作員測試與當地社群互動。該組織可在緊急情況（包括極端天氣）下，為南喬治亞州和北佛羅里達州提供重要的通訊服務。

營運副總裁 Bobby Lacey 和技術營運副總裁 Michael Hancock 與會員成員們合作，以確保 VARC 的通訊基礎架構保持運作並且可靠。該俱樂部有數個中繼站，實現了當地、區域、喬治亞州乃至全球通訊，這是因為每個站都與網路中的其他站連線，可實現更遠端的無線電通訊。

該團隊還負責運作區域微波 IP 網路，這可提供中繼器與各種策略網站（例如，地區醫院、應急管理中心和當地區域機場）之間的高速資料通訊；這些運作包括對網路問題進行疑難排解和實作必要的升級。

暴風雨準備

俱樂部的一個主要關注點是其��覆蓋範圍較為廣泛的天氣攝影機網路；它透過遍佈瓦爾多斯塔地區的攝影機提供當地天氣狀況的即時影片和影像。在龍捲風和颶風季，該網路對於業餘無線電應急服務 (ARES) 團隊而言是一項寶貴的資源，這是可以理解的，因為團隊可以透過該網路監測天氣狀況和追蹤惡劣的天氣事件。

終端使用者可透過該俱樂部的網站和行動應用程式存取即時視訊摘要和影像；讓資料能夠輕鬆存取有助於確保快速回應。據 Lacey 所說，「透過 VARC 天氣攝影機網路這個絕佳範例，生動地說明了業餘無線電操作員如何使用技術增強其在緊急情況下提供重要公共服務的能力。」

成功抵禦網路攻擊

由於網站在極端天氣下的即時通訊中發揮著重要的作用，VARC 的其中一個優先任務就是確保網站最新且安全。遺憾的是，該網站持續不斷地遭受國內外實體的攻擊。一些 DDoS 攻擊非常嚴重，足以導致網站離線。

Lacey 指出，過去的這些攻擊為俱樂部成員帶來了極大的不便和挫敗，這是因為他們依賴該網站進行重要的溝通和更新。他說道︰「業餘無線電操作員可能認為其網站並不是什麼高價值目標，但若不採取適當的網路安全措施，其網站仍然非常容易受到攻擊」。

增強網站安全性和效能

作為其緩解攻擊策略的一部分，VARC 於 2022 年 1 月加入了 Galileo 專案，並開始使用 Cloudflare 的多種工具。他們還會定期進行網路監視，以避免發生事故。「自從 VARC 開始使用 Cloudflare 的服務，大大提升了網站的可靠性和安全性，」Lacey 說。

加入 Galileo 專案後，VARC 還部署了：

Lacey 指出，「Cloudflare 保護對包括 VARC 的網站在內的任何網站都至關重要，可確保其安全高效且遵循法規。」

開始使用 Zero Trust

VARC 是 Galileo 專案提供的 Zero Trust 工具的早期採用者，他們升級了網路安全，部分原因是為了保護 ARES 團隊及社群使用的區域環境攝影機網路。對於終端使用者而言，因為與 VARC 的現有 Microsoft Azure Active Directory 驗證平台進行了整合，可以實現無縫升級。

使用 Zero Trust 套件，VARC 團隊能夠為授權使用者提供對攝影機網路的安全存取，同時封鎖未授權的存取嘗試。Lacey 評論道，「這有助於我們保持攝影機網路資料的機密性、完整性和可用性，從而確保我們的 ARES 團隊、新聞組織以及公眾能夠在緊急情況下存取重要的即時影片和影像。」

在 VARC 使用的所有 Cloudflare 工具中，一些早期結果包括平均每月緩解了 3,000 個惡意攻擊，並將網站可靠性提升了 300%。Lacey 期待著深入挖掘 Zero Trust 的潛力以及對該組織的好處，包括向其他組織學習如何保護網路。

Lacey 總結道，「整體而言，Cloudflare Zero Trust 在增強區域環境攝影機網路的安全性和可靠��性方面是一筆寶貴的資產。」