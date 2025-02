Was die Gemeinschaft verbindet

Der 1927 gegründete Valdosta Amateur Radio Club (VARC) ist eine gemeinnützige Organisation begeisterter Amateurfunk-Enthusiasten mit Sitz in Valdosta, Georgia. Der Club fördert die Nutzung des Amateurfunks als Mittel der Notfallvorsorge, der Kommunikation und des öffentlichen Dienstes. Er unterstützt seine über 60 Mitglieder und engagiert sich in der lokalen Gemeinschaft durch Veranstaltungen, Lizenzkurse und Funkerprüfungen. Die Gruppe versorgt den Süden Georgias und den Norden Floridas mit wichtiger Kommunikation in Notfällen, einschließlich extremer Wetterbedingungen.

Bobby Lacey, Vice President of Operations, und Michael Hancock, Vice President of Technical Operations, sorgen gemeinsam mit ihren Kollegen dafür, dass die Kommunikationsinfrastruktur des VARC einsatzbereit und zuverlässig bleibt. Der Club unterhält mehrere Repeater-Stationen, die die Kommunikation in ganz Georgia, sowie auf lokaler, regionaler und globaler Ebene ermöglichen. Jede Station ist mit anderen Stationen in einem Netzwerk verbunden, um eine Funkverbindung mit größerer Reichweite sicherzustellen.

Das Team ist auch für den Betrieb des regionalen Mikrowellen-IP-Netzwerks verantwortlich, das Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation zwischen Repeatern und verschiedenen strategischen Standorten wie regionalen Krankenhäusern, Notfallmanagementzentren und dem lokalen Regionalflughafen bereitstellt; dies beinhaltet die Behebung von Netzwerkproblemen und die Implementierung notwendiger Upgrades.

Bereitschaft für Stürme

Ein Hauptaugenmerk des Clubs liegt auf dem umfangreichen Netzwerk an Wetterkameras, das über strategisch im gesamten Gebiet von Valdosta verteilte Kameras Echtzeit-Videos und -Bilder der lokalen Wetterbedingungen bietet. Das Netzwerk ist für Amateurfunk-Notfallteams (ARES) verständlicherweise gerade während der Tornado- und Hurrikansaison eine wertvolle Ressource, da es ihnen ermöglicht, die Bedingungen zu überwachen und Unwetterereignisse zu verfolgen.

Die Nutzer haben über die Website und die mobile App des Clubs Zugriff auf die Live-Fotos bzw. Live-Videobilder. Dazu Lacey, „Das VARC-Wetterkameranetzwerk ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Funkamateure die Technologie nutzen können, um in Notfällen wertvolle Dienste für die Öffentlichkeit zu leisten.“

Cyberangriffe überstehen

Da die Website eine wesentliche Rolle bei der Echtzeit-Kommunikation während extremer Wetterlagen spielt, gehört es zu den Prioritäten des VARC, die Website auf dem neuesten Stand und sicher zu halten. Leider ist die Website unerbittlichen Angriffen aus dem In- und Ausland ausgesetzt. Einige DDoS-Angriffe waren schwerwiegend genug, um die Website lahmzulegen.

Lacey stellt fest, dass diese Angriffe in der Vergangenheit zu erheblichen Unannehmlichkeiten und Frustrationen bei den Mitgliedern des Clubs geführt haben, die sich für wichtige Mitteilungen und Aktualisierungen auf die Website verlassen. „Amateurfunkbetreiber halten ihre Website vielleicht nicht für ein hochrangiges Ziel, aber ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen ist ihre Website dennoch anfällig für Angriffe“, sagt er.

Mehr Sicherheit und Performance für die Website

Als Teil seiner Strategie, Angriffe abzuwehren, trat das VARC im Januar 2022 dem Projekt Galileo bei und begann, eine Vielzahl von Tools von Cloudflare zu nutzen. Außerdem wurde eine regelmäßige Netzwerküberwachung implementiert, um Zwischenfälle zu vermeiden. „Seitdem das VARC die Dienste von Cloudflare nutzt, hat sich die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Website deutlich verbessert“, sagt Lacey.

Seit dem Beitritt zum Projekt Galileo hat die VARC folgende Tools implementiert:

Funktionen zur Performance-Optimierung, z. B. mit dem Cloudflare CDN, um Ausfallzeiten und Ladezeiten der Website zu reduzieren. Beides trägt dazu bei, die Nutzererfahrung zu verbessern und wiederkehrende Besucher zu gewinnen.

DDoS-Abwehr, um Angriffe abzuwehren und die Website online zu halten.

SSL-Verschlüsselung, um die Privatsphäre der Mitglieder zu schützen, Vorschriften einzuhalten und mögliche rechtliche Konsequenzen und Reputationsschäden zu vermeiden.

Die Web Application Firewall (WAF) und Bot- Management zum Schutz vor Angriffen.

Lacey erklärt: „Jede Website, auch die des VARC, braucht den Cloudflare-Schutz, um ihre Sicherheit, Performance und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.“

Erste Schritte mit Zero Trust

Das VARC war ein früher Anwender der Zero-Trust-Tools, die im Rahmen des Projekts Galileo zur Verfügung stehen. Zudem hat es seine Netzwerksicherheit aufgerüstet, um sein regionales Netzwerk an Umweltkameras zu schützen, das von den ARES-Teams und der Gemeinde genutzt wird. Durch die Integration mit der bestehenden Microsoft Azure Active Directory-Authentifizierungsplattform des VARC erhielten die Nutzer ein nahtloses Upgrade.

Mit der Zero Trust-Suite kann das VARC-Team autorisierten Nutzern einen sicheren Zugang zum Kameranetzwerk bieten und gleichzeitig unbefugte Zugriffsversuche blockieren. Lacey schildert, „So konnten wir die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten unseres Kameranetzwerks aufrechterhalten und sicherstellen, dass unsere ARES-Teams, Nachrichtenorganisationen und die Öffentlichkeit in Notfallsituationen Zugang zu wichtigen Echtzeit-Videos und -Bildern haben.“

Über alle vom VARC genutzten Cloudflare-Tools hinweg wurden durchschnittlich 3.000 bösartige Angriffe pro Monat abgewehrt und die Zuverlässigkeit der Website um 300 % erhöht. Lacey freut sich darauf, das Potenzial von Zero Trust und die Vorteile für das Unternehmen näher zu erforschen und zu erfahren, wie andere ihre Netzwerke schützen.

Lacey resümiert, „Insgesamt war Cloudflare Zero Trust ein wertvoller Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit unseres regionalen Netzwerks von Umweltkameras.“