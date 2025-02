Conectando uma comunidade

Iniciado em 1927, o Valdosta Amateur Radio Club (VARC) é uma organização sem fins lucrativos de entusiastas de rádio amador com sede em Valdosta, Geórgia. O clube promove o uso do rádio amador como meio de preparação para emergências, comunicação e serviço público; fornece suporte aos seus mais de 60 membros; e se envolve com a comunidade local por meio de eventos, aulas de licenciamento e testes de operador de rádio. O grupo atende o sul da Geórgia e o norte da Flórida com comunicação crítica durante emergências, incluindo clima extremo.

Bobby Lacey, vice-presidente de operações e Michael Hancock, vice-presidente de operações técnicas, trabalham com outros membros para garantir que a infraestrutura de comunicação do VARC permaneça operacional e confiável. O clube mantém várias estações repetidoras que permitem a comunicação local, regional, na Geórgia e globalmente, cada uma se conecta a outras estações em uma rede para permitir comunicações de rádio de longo alcance.

A equipe também é responsável pela operação da rede de IP de micro-ondas regional, que fornece comunicação de dados em alta velocidade entre repetidores e vários locais estratégicos, como hospitais regionais, centros de gerenciamento de emergências e o aeroporto regional local; isso envolve a solução de problemas de rede e a implementação das atualizações necessárias.

Prontidão para tempestades

Um dos principais focos do clube é sua extensa rede de câmeras meteorológicas; ela fornece vídeo e imagens em tempo real das condições climáticas locais por meio de câmeras estrategicamente localizadas em toda a área de Valdosta. A rede é compreensivelmente um recurso valioso para as equipes do Serviço de Emergência de Rádio Amador (ARES) durante a temporada de tornados e furacões, pois permite que eles monitorem as condições e rastreiem eventos climáticos severos.

Os usuários finais acessam o feed de vídeos ao vivo e as imagens por meio do site do clube e do aplicativo para dispositivos móveis; ter os dados facilmente acessíveis ajuda a garantir uma resposta rápida. De acordo com Lacey, “a rede de câmeras meteorológicas do VARC é um ótimo exemplo de como os operadores de rádio amador podem usar a tecnologia para aprimorar sua capacidade de fornecer serviços públicos valiosos em tempos de emergência.”

Resistência a ataques cibernéticos

Como o site desempenha um papel essencial na comunicação em tempo real durante condições meteorológicas extremas, as prioridades do VARC incluem manter o site atualizado e seguro. Infelizmente, o site tem sido alvo de ataques implacáveis de entidades nacionais e estrangeiras. Alguns ataques DDoS foram tão graves que deixaram o site off-line.

Lacey observa que esses ataques anteriores causaram inconveniência e frustração significativas para os membros do clube, que dependem do site para comunicações críticas e atualizações. “Operadores de rádio amadores podem não considerar seu site um alvo de alto valor, mas sem medidas de segurança adequadas, seu site ainda é vulnerável a ataques”, diz ele.

Aumentar a segurança e o desempenho do site

Como parte de sua estratégia para mitigar ataques, o VARC ingressou no Projeto Galileo em janeiro de 2022 e passou a usar uma ampla variedade de ferramentas da Cloudflare. Eles também têm realizado monitoramento de rede regular para evitar incidentes. “Desde que o VARC começou a usar os serviços da Cloudflare, experimentamos uma melhoria significativa na confiabilidade e segurança do nosso site”, diz Lacey.

Depois de ingressar no Projeto Galileo, o VARC também implantou:

Recursos de otimização de desempenho, como com a CDN da Cloudflare, para reduzir os tempos de carregamento e de inatividade do site. Ambos ajudam a melhorar a experiência do usuário e encorajar visitantes a voltar.

Mitigação de DDoS para mitigar ataques e manter o site on-line.

Criptografia SSL para ajudar a proteger a privacidade dos membros, cumprir os regulamentos e evitar possíveis consequências legais e danos à reputação.

O Firewall de Aplicativos Web (WAF) e o Bot Management para proteção contra ataques.

Lacey observa, “A proteção da Cloudflare é essencial para qualquer site, incluindo o site do VARC, para garantir sua segurança, desempenho e conformidade com os regulamentos.”

Comece a usar o Zero Trust

O VARC foi um dos primeiros a adotar as ferramentas Zero Trust disponíveis através do Projeto Galileo, e eles atualizaram sua segurança de rede em parte para proteger sua rede regional de câmeras ambientais, que é usada pelas equipes ARES e pela comunidade. Para os usuários finais, a atualização foi perfeita devido à integração com a plataforma de autenticação existente do Microsoft Azure Active Directory do VARC.

Usando o pacote Zero Trust, a equipe do VARC é capaz de fornecer acesso seguro à rede de câmeras para usuários autorizados enquanto bloqueia tentativas de acesso não autorizado. Lacey comenta: “Isso nos ajudou a manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade de nossos dados de rede de câmeras, garantindo que nossas equipes ARES, organizações de notícias e o público em geral tenham acesso a imagens e vídeos críticos em tempo real durante momentos de emergência.”

Em todas as ferramentas da Cloudflare que o VARC usa, alguns resultados iniciais incluem a mitigação de uma média de 3.000 ataques maliciosos por mês e o aumento da confiabilidade do site em 300%. Lacey espera aprofundar o potencial do Zero Trust e os benefícios para a organização, inclusive aprendendo como os outros estão protegendo suas redes.

Lacey conclui: “No geral, o Cloudflare Zero Trust tem sido um recurso valioso para aumentar a segurança e a confiabilidade de nossa rede regional de câmeras ambientais.”