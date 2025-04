Copiar o link do artigo

O que é SSL? O SSL (Secure Sockets Layer) é um protocolo de segurança da Internet baseado em criptografia. Foi desenvolvido inicialmente pela Netscape em 1995, com o objetivo de garantir a privacidade, autenticação e integridade de dados nas comunicações da Internet. O SSL é o antecessor da criptografia moderna utilizada hoje, o TLS. Um site que implementa SSL/TLS apresenta um "HTTPS" na URL em vez de um "HTTP". Como funciona o SSL/TLS? Para proporcionar um alto grau de privacidade, o SSL criptografa os dados que são transmitidos na Internet. Isso significa que qualquer pessoa que tentar interceptar esses dados verá apenas uma mistura de caracteres embaralhados quase impossível de descriptografar.

O SSL dá início a um processo de autenticação entre dois dispositivos em comunicação chamado "handshake", para garantir que ambos os dispositivos são realmente quem dizem ser.

Por que o SSL/TLS é importante?

Originalmente, os dados na Internet eram transmitidos como um texto sem formatação que qualquer pessoa poderia ler caso interceptasse a mensagem. Por exemplo, se um consumidor visitasse um site de compras, fizesse um pedido e inserisse o número do cartão de crédito no site, esse número viajaria pela Internet sem nenhuma camuflagem.

O SSL foi criado para resolver esse problema e proteger a privacidade do usuário. Ao criptografar todos os dados que circulam entre um usuário e um servidor web, o SSL garante que qualquer pessoa que intercepte os dados veja apenas uma confusão de caracteres. O número do cartão de crédito do consumidor agora está seguro, visível apenas para o site de compras onde ele o inseriu.

O SSL também consegue deter determinados tipos de ataques cibernéticos ao autenticar servidores web, o que é importante porque os invasores costumam tentar configurar sites falsos para enganar os usuários e roubar seus dados. Também impede os invasores de adulterar dados em trânsito, como se fosse um selo em um frasco de medicamentos à prova de adulteração.

Os protocolos SSL e TLS são a mesma coisa?

O SSL é o antecessor direto de outro protocolo chamado TLS (Transport Layer Security). Em 1999, a Força-Tarefa de Engenharia da Internet (IETF) propôs uma atualização do SSL. Como essa atualização estava sendo desenvolvida pela IETF e a Netscape não estava mais envolvida, o nome foi alterado para TLS. As diferenças entre a versão final do SSL (3.0) e a primeira versão do TLS não são radicais; a mudança de nome foi aplicada apenas para marcar a alteração da entidade responsável.

E já que são tão intimamente relacionados, os dois termos são frequentemente utilizados de forma intercambiável e confusa. Algumas pessoas ainda usam SSL para se referir ao TLS; outras usam o termo "criptografia SSL/TLS", porque o nome SSL ainda é amplamente reconhecido.

O SSL ainda está sendo atualizado?

O SSL não teve nenhuma atualização após a versão SSL 3.0, lançada em 1996, e agora é considerado obsoleto. Existem várias vulnerabilidades conhecidas no protocolo SSL e os especialistas em segurança recomendam descontinuar seu uso. Na verdade, a maioria dos navegadores mais modernos já não é compatível com SSL.

O protocolo de criptografia atualizado que ainda está sendo implementado on-line é o TLS, mesmo que muitas pessoas ainda se refiram a ele como "criptografia SSL". Esse fato pode causar confusão entre os consumidores que compram soluções de segurança. A verdade é que qualquer fornecedor que ofereça "SSL" atualmente está quase certamente fornecendo proteção TLS, que se tornou o padrão do setor há mais de 20 anos. No entanto, como muitas pessoas ainda estão procurando "proteção SSL", o termo continua em destaque em muitas páginas de produtos.