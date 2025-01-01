连接一个社区

Valdosta Amateur Radio Club(VARC)成立于 1927 年，是一个位于佐治亚州 Valdosta 的业余无线电爱好者非营利组织。该俱乐部提倡使用业余无线电作为应急准备、通信和公共服务的手段；为其 60 多个成员提供支持；通过活动、许可课程和无线电操作员测试与当地社区进行互动。该组织在紧急情况(包括极端天气)下为南乔治亚州和北佛罗里达州提供关键通信服务。

运营副总裁 Bobby Lacey 和技术运营副总裁 Michael Hancock 与其他成员合作，确保 VARC 的通信基础设施维持运行且可靠。该俱乐部维护着几个中继站，这些中继站可以进行本地、区域、整个乔治亚州和全球范围的通信，每个中继站都与网络中的其他电台连接，以进行更长距离的无线电通信。

团队还负责区域微波 IP 网络的运营，这个网络在中继站与各种战略站点(如区域医院、应急管理中心和本地区域机场)之间提供高速数据通信；这需要排查网络问题并实施必要的升级。

为风暴做好准备

该俱乐部的一项重点工作是其广泛的天气摄像头网络；它通过遍布瓦尔多斯塔地区的摄像头提供当地天气状况的实时视频和图像。在龙卷风和飓风季节，该网络对业余无线电应急服务(ARES)团队来说是一项非常宝贵的资源，因为这使他们能够监测天气状况并跟踪严重的天气事件。

最终用户通过俱乐部的网站和移动应用访问实时视频和图像；易于访问数据有助于确保快速响应。Lacey 表示：“VARC 天气摄像头网络是业余无线电运营商如何利用技术增强他们在紧急情况下提供有价值公共服务能力的绝佳示范。”

抵御网络攻击

由于该网站在极端天气下的实时通信中发挥至关重要的作用，因此 VARC 的首要任务包括保持网站及时更新和安全无虞。不幸的是，该网站一直受到国内外实体的持续攻击。一些 DDoS 攻击严重到足以使该网站下线。

Lacey 指出，过去的这些攻击对俱乐部成员造成了重大的不便和烦恼，因为他们依赖该网站进行重要的通信和更新。他说：“业余无线电操作者可能不认为他们的网站是一个高价值目标，但是如果没有适当的安全措施，他们的网站仍然容易受到攻击。”

增强网站安全和性能

作为减轻攻击的策略的一部分，VARC 于 2022 年 1 月加入了 Project Galileo，并开始使用 Cloudflare 提供的各种工具。他们还进行定期的网络监控，以避免发生安全事件。Lacey说：“自从 VARC 开始使用 Cloudflare 服务以来，网站的可靠性和安全性都得到了显著提升。”

加入 Project Galileo 后，VARC 还部署了如下服务：

Lacey 指出，“Cloudflare 保护对于任何网站都是必不可少的，包括VARC的网站，以确保其安全、性能和合规性。”

立刻开始使用 Zero Trust （零信任服务）

VARC 是 Project Galileo 提供的 Zero Trust 工具的早期采用者之一，他们升级网络安全的部分原因是保护 ARES 团队和社区使用的区域环境摄像头网络。对最终用户来说，由于与 VARC 现有的 Microsoft Azure Active Directory 身份验证平台集成，升级过程是无缝的。

使用 Zero Trust 套件，VARC 团队能够为授权用户提供对摄像机网络的安全访问，同时阻止未经授权的访问尝试。Lacey 评论道：“这帮助我们维护了摄像头网络数据的机密性、完整性和可用性，确保我们的 ARES 团队、新闻机构和公众在紧急情况下能够访问关键的实时视频和图像。”

在 VARC 使用的所有 Cloudflare 工具中，一些早期结果包括平均每月缓解 3000 次恶意攻击，并将网站的可靠性提高了 300%。Lacey 期待进一步挖掘 Zero Trust 的潜力和对该组织的好处，包括通过了解其他组织如何保护自己的网络。

Lacey总结道：“总体而言，Cloudflare Zero Trust 对于增强我们的区域环境摄像头网络的安全性和可靠性是一项宝贵的资产。”