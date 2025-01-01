安全套接字层 (SSL) 是一种安全协议，可为互联网通信提供隐私、身份验证和完整性。SSL 最终演变为传输层安全性 (TLS)。
阅读本文后，您将能够：
相关内容
订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！
复制文章链接
实施 SSL/TLS 的网站的 URL 中带有“HTTPS”，而不是“HTTP”。
SSL 已经过多次迭代，安全性逐代增强。SSL 在 1999 年更新为 TLS。
最初，Web 上的数据是以明文形式传输的，任何人只要截获消息都可以读取。例如，如果消费者访问了购物网站，下了订单并在网站上输入了他们的信用卡号，那么该信用卡号将不加隐藏地在互联网上传播。
创建 SSL 就是为了纠正此问题并保护用户隐私。通过对用户和 Web 服务器之间传输的所有数据进行加密，SSL 可确保截获数据的人只能看到混乱的字符。消费者的信用卡号现在可以确保安全，仅在他们输入卡号的购物网站上可见。
SSL 还可以阻止某些类型的网络攻击：它对 Web 服务器进行身份验证，这非常重要，因为攻击者通常会尝试建立伪造网站来欺骗用户并窃取数据。它还可以防止攻击者篡改传输中的数据，就像药品容器上的防篡改封条一样。
SSL 是另一个称为 TLS（传输层安全性）的协议的直接前身。在 1999 年，互联网工程任务组（IETF）提出了对 SSL 的更新。由于此更新是由 IETF 开发的，不再牵涉到 Netscape，因此名称更改为 TLS。SSL 的最终版本（3.0）与 TLS 的第一版本之间并无明显差异，应用名称更改只是表示所有权改变。
由于它们紧密地联系在一起，这两个术语经常互换使用并混为一谈。有些人仍然使用 SSL 来指代 TLS，其他人则使用术语“SSL/TLS 加密”，因为 SSL 仍然具有很大的知名度。
SSL 自 1996 年推出 SSL 3.0 以来未曾更新过，现已弃用。SSL 协议中存在多个已知漏洞，安全专家建议停止使用。实际上，大多数现代 Web 浏览器已彻底不再支持 SSL。
TLS 是依然在网络上实施的最新加密协议，尽管有许多人仍将其称为“SSL 加密”。这可能会使购买安全解决方案的消费者感到困惑。事实上，如今提供“SSL”的任何供应商提供的几乎肯定都是 TLS 保护，这已成为二十多年来的行业标准。但是，由于许多人仍在搜寻“SSL 保护”，因此这个术语在许多产品页面上仍然处于醒目位置。
SSL 只能由具有 SSL 证书（技术上称为“TLS 证书”）的网站来实现。SSL 证书就像身份证或徽章一样，证明某人就是他们所说的真实身份。SSL 证书由网站或应用程序的服务器存储并显示在 Web 上。
SSL 证书中最重要的信息之一是网站的公共密钥。公钥使得加密和身份验证成为可能。用户的设备查看公钥，并使用它与 Web 服务器建立安全的加密密钥。同时，Web 服务器还具有一个保密的私有密钥。私钥解密使用公钥加密的数据。
证书颁发机构（CA）负责颁发SSL证书。
有几种不同类型的 SSL 证书。一个证书可以应用于一个或多个网站，具体取决于类型：
SSL 证书还具有不同的验证级别。验证级别就像背景检查一样，并且级别会根据检查的彻底性而变化。
Cloudflare 为企业提供免费的 SSL 证书。受 Cloudflare 保护的网站只需点击几次即可激活 SSL。网站可能还需要在其源站上设置SSL证书：这篇文章提供了进一步的说明。
有关 SSL/TLS 加密的工作原理的更多信息，请参阅什么是 TLS？