什么是 SSL？ | SSL 定义

安全套接字层 (SSL) 是一种安全协议，可为互联网通信提供隐私、身份验证和完整性。SSL 最终演变为传输层安全性 (TLS)。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义 SSL
  • 理解 TLS 和 SSL 之间的区别
  • 理解 SSL 证书

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什么是 SSL？

安全套接字层 (SSL) 是一种加密安全协议。它最初由 Netscape 于 1995 年开发，旨在确保互联网通信中的隐私、身份验证和数据完整性。SSL 是如今使用的现代 TLS 加密的前身。

实施 SSL/TLS 的网站的 URL 中带有“HTTPS”，而不是“HTTP”

HTTP 与 HTTPS

SSL/TLS 如何工作？

  • 为了提供高度隐私，SSL 会对通过 Web 传输的数据进行加密。这意味着，任何试图截取此数据的人都只会看到几乎无法解密的乱码字符。
  • SSL 在两个通信设备之间启动称为握手身份验证过程，以确保两个设备确实是它们声称的真实身份。
  • SSL 还对数据进行数字签名，以提供数据完整性，验证数据是否在到达目标接收者之前被篡改过。

SSL 已经过多次迭代，安全性逐代增强。SSL 在 1999 年更新为 TLS。

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SSL/TLS 为何重要？

最初，Web 上的数据是以明文形式传输的，任何人只要截获消息都可以读取。例如，如果消费者访问了购物网站，下了订单并在网站上输入了他们的信用卡号，那么该信用卡号将不加隐藏地在互联网上传播。

创建 SSL 就是为了纠正此问题并保护用户隐私。通过对用户和 Web 服务器之间传输的所有数据进行加密，SSL 可确保截获数据的人只能看到混乱的字符。消费者的信用卡号现在可以确保安全，仅在他们输入卡号的购物网站上可见。

SSL 还可以阻止某些类型的网络攻击：它对 Web 服务器进行身份验证，这非常重要，因为攻击者通常会尝试建立伪造网站来欺骗用户并窃取数据。它还可以防止攻击者篡改传输中的数据，就像药品容器上的防篡改封条一样。

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SSL 和 TLS 是同一回事吗？

SSL 是另一个称为 TLS（传输层安全性）的协议的直接前身。在 1999 年，互联网工程任务组（IETF）提出了对 SSL 的更新。由于此更新是由 IETF 开发的，不再牵涉到 Netscape，因此名称更改为 TLS。SSL 的最终版本（3.0）与 TLS 的第一版本之间并无明显差异，应用名称更改只是表示所有权改变。

由于它们紧密地联系在一起，这两个术语经常互换使用并混为一谈。有些人仍然使用 SSL 来指代 TLS，其他人则使用术语“SSL/TLS 加密”，因为 SSL 仍然具有很大的知名度。

SSL 仍然没有落伍吗？

SSL 自 1996 年推出 SSL 3.0 以来未曾更新过，现已弃用。SSL 协议中存在多个已知漏洞，安全专家建议停止使用。实际上，大多数现代 Web 浏览器已彻底不再支持 SSL。

TLS 是依然在网络上实施的最新加密协议，尽管有许多人仍将其称为“SSL 加密”。这可能会使购买安全解决方案的消费者感到困惑。事实上，如今提供“SSL”的任何供应商提供的几乎肯定都是 TLS 保护，这已成为二十多年来的行业标准。但是，由于许多人仍在搜寻“SSL 保护”，因此这个术语在许多产品页面上仍然处于醒目位置。

什么是 SSL 证书？

SSL 只能由具有 SSL 证书（技术上称为“TLS 证书”）的网站来实现。SSL 证书就像身份证或徽章一样，证明某人就是他们所说的真实身份。SSL 证书由网站或应用程序的服务器存储并显示在 Web 上。

SSL 证书中最重要的信息之一是网站的公共密钥公钥使得加密和身份验证成为可能。用户的设备查看公钥，并使用它与 Web 服务器建立安全的加密密钥。同时，Web 服务器还具有一个保密的私有密钥。私钥解密使用公钥加密的数据。

证书颁发机构（CA）负责颁发SSL证书。

SSL 证书有哪些不同类型？

有几种不同类型的 SSL 证书。一个证书可以应用于一个或多个网站，具体取决于类型：

  • 单域：单域 SSL 证书仅适用于一个域（“域”是网站的名称，例如 www.cloudflare.com）。
  • 通配符：与单域证书一样，通配符 SSL 证书仅适用于一个域。但是，它也包括该域的子域。例如，通配符证书可以覆盖 www.cloudflare.com、blog.cloudflare.com，和 developers.cloudflare.com，而单域证书只能覆盖第一个。
  • 多域：顾名思义，多域 SSL 证书可以应用于多个不相关的域。

SSL 证书还具有不同的验证级别。验证级别就像背景检查一样，并且级别会根据检查的彻底性而变化。

  • 域验证：这是最严格的验证级别，也是最便宜的级别。企业只需要证明他们控制着域。
  • 组织验证：这是一个需要亲力亲为的过程：证书机构直接联系请求证书的人员或企业。这些证书更受用户信赖。
  • 扩展验证：在发出 SSL 证书之前，需要对组织进行全面的背景检查。

企业如何获取 SSL 证书？

Cloudflare 为企业提供免费的 SSL 证书。受 Cloudflare 保护的网站只需点击几次即可激活 SSL。网站可能还需要在其源站上设置SSL证书：这篇文章提供了进一步的说明。

有关 SSL/TLS 的更多信息

有关 SSL/TLS 加密的工作原理的更多信息，请参阅什么是 TLS

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