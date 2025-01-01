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什么是 SSL？ 安全套接字层 (SSL) 是一种加密安全协议。它最初由 Netscape 于 1995 年开发，旨在确保互联网通信中的隐私、身份验证和数据完整性。SSL 是如今使用的现代 TLS 加密的前身。 实施 SSL/TLS 的网站的 URL 中带有“HTTPS”，而不是“HTTP”。 SSL/TLS 如何工作？ 为了提供高度隐私，SSL 会对通过 Web 传输的数据进行加密。这意味着，任何试图截取此数据的人都只会看到几乎无法解密的乱码字符。

SSL 在两个通信设备之间启动称为握手的 身份验证 过程，以确保两个设备确实是它们声称的真实身份。

过程，以确保两个设备确实是它们声称的真实身份。 SSL 还对数据进行数字签名，以提供数据完整性，验证数据是否在到达目标接收者之前被篡改过。 SSL 已经过多次迭代，安全性逐代增强。SSL 在 1999 年更新为 TLS。 电子书 将安全与性能最大化的 5 种方法 获取电子书 电子书 针对攻击生命周期每一个阶段的 Everywhere Security 阅读电子书

SSL/TLS 为何重要？

最初，Web 上的数据是以明文形式传输的，任何人只要截获消息都可以读取。例如，如果消费者访问了购物网站，下了订单并在网站上输入了他们的信用卡号，那么该信用卡号将不加隐藏地在互联网上传播。

创建 SSL 就是为了纠正此问题并保护用户隐私。通过对用户和 Web 服务器之间传输的所有数据进行加密，SSL 可确保截获数据的人只能看到混乱的字符。消费者的信用卡号现在可以确保安全，仅在他们输入卡号的购物网站上可见。

SSL 还可以阻止某些类型的网络攻击：它对 Web 服务器进行身份验证，这非常重要，因为攻击者通常会尝试建立伪造网站来欺骗用户并窃取数据。它还可以防止攻击者篡改传输中的数据，就像药品容器上的防篡改封条一样。

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SSL 和 TLS 是同一回事吗？

SSL 是另一个称为 TLS（传输层安全性）的协议的直接前身。在 1999 年，互联网工程任务组（IETF）提出了对 SSL 的更新。由于此更新是由 IETF 开发的，不再牵涉到 Netscape，因此名称更改为 TLS。SSL 的最终版本（3.0）与 TLS 的第一版本之间并无明显差异，应用名称更改只是表示所有权改变。

由于它们紧密地联系在一起，这两个术语经常互换使用并混为一谈。有些人仍然使用 SSL 来指代 TLS，其他人则使用术语“SSL/TLS 加密”，因为 SSL 仍然具有很大的知名度。

SSL 仍然没有落伍吗？

SSL 自 1996 年推出 SSL 3.0 以来未曾更新过，现已弃用。SSL 协议中存在多个已知漏洞，安全专家建议停止使用。实际上，大多数现代 Web 浏览器已彻底不再支持 SSL。

TLS 是依然在网络上实施的最新加密协议，尽管有许多人仍将其称为“SSL 加密”。这可能会使购买安全解决方案的消费者感到困惑。事实上，如今提供“SSL”的任何供应商提供的几乎肯定都是 TLS 保护，这已成为二十多年来的行业标准。但是，由于许多人仍在搜寻“SSL 保护”，因此这个术语在许多产品页面上仍然处于醒目位置。