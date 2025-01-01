Cloudflare Web3

利用 Cloudflare，您無需安裝或執行任何特殊的軟體，即可從 Web3 網路安全存取內容。
由於資料中心分佈於全世界數百座城市，Cloudflare 可透過我們的閘道，從最近的位置向終端使用者提供要求的內容。
您建立的每一個閘道的安全性、可靠性和效能，都是由 Cloudflare 而非您的開發人員來維護和監控。
Cloudflare 的 IPFS 閘道提供一個星際檔案系統 (IPFS) 的唯讀、HTTP 可存取介面，讓使用傳統 Web 用戶端的龐大客戶群也能輕鬆使用。
Cloudflare 的 Ethereum 閘道提供對 Ethereum 網路的讀寫存取，讓開發人員無需安裝任何軟體，即可在前端應用程式中使用 Ethereum。
「令人高興的是，藉助 Cloudflare 這樣的公司構建的產品，我們能夠使用 IPFS 並為使用者提供前端服務。對我們而言，使用者在使用我們的產品時感到安全是至關重要的。」
——Uniswap Labs 工程主管
輕鬆部署並存取 DApp，而無需維護和監控自己的節點。
透過 DNSLink 通訊協定以及透過 HTTP 的 JSON RPC 查詢，從自訂網域名稱提供 IPFS 和 Ethereum 託管的內容。
利用 Cloudflare CDN，您可以在盡可能靠近終端使用者的位置快取 IPFS 和 Ethereum 內容，從而幫助提高效能和可靠性。