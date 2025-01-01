Cloudflare Web3

Cloudflare 的 IPFS 閘道提供一個星際檔案系統 (IPFS) 的唯讀、HTTP 可存取介面，讓使用傳統 Web 用戶端的龐大客戶群也能輕鬆使用。

Cloudflare 的 Ethereum 閘道提供對 Ethereum 網路的讀寫存取，讓開發人員無需安裝任何軟體，即可在前端應用程式中使用 Ethereum。