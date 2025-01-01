Cloudflare Web3

輕鬆且安全地存取、維護和監控 Web3 基礎架構
Illustration of Ethereum distributed web

基於 Web3 技術（包括 Ethereum 網路和星際檔案系統 (IPFS)）建立安全、快速和可靠的應用程式。

Illustration of Ethereum distributed web
CLOUDFLARE WEB3 的優勢
Security shield protection orange
安全存取

利用 Cloudflare，您無需安裝或執行任何特殊的軟體，即可從 Web3 網路安全存取內容。

Orange icon of a globe
更快的效能

由於資料中心分佈於全世界數百座城市，Cloudflare 可透過我們的閘道，從最近的位置向終端使用者提供要求的內容。

簡化維護

您建立的每一個閘道的安全性、可靠性和效能，都是由 Cloudflare 而非您的開發人員來維護和監控。

運作方式

透過 Web3 網路的安全、無伺服器介面託管內容

Cloudflare Ethereum 閘道

Cloudflare 的 IPFS 閘道提供一個星際檔案系統 (IPFS) 的唯讀、HTTP 可存取介面，讓使用傳統 Web 用戶端的龐大客戶群也能輕鬆使用。

Cloudflare 的 Ethereum 閘道提供對 Ethereum 網路的讀寫存取，讓開發人員無需安裝任何軟體，即可在前端應用程式中使用 Ethereum。

Cloudflare Ethereum 閘道

客戶評價

「令人高興的是，藉助 Cloudflare 這樣的公司構建的產品，我們能夠使用 IPFS 並為使用者提供前端服務。對我們而言，使用者在使用我們的產品時感到安全是至關重要的。」

——Uniswap Labs 工程主管

Cloudflare Web3 主要使用案例

透過 Cloudflare Web3 閘道，您可以從 IPFS 和 Ethereum 網路擷取並傳遞內容，而無需先設定或保護自己的節點。

Platform apps icon
推出分散式應用程式 (DApp)

輕鬆部署並存取 DApp，而無需維護和監控自己的節點。

DNS analytics icon
透過自訂網域名稱提供內容

透過 DNSLink 通訊協定以及透過 HTTP 的 JSON RPC 查詢，從自訂網域名稱提供 IPFS 和 Ethereum 託管的內容。

在靠近使用者的位置快取內容

利用 Cloudflare CDN，您可以在盡可能靠近終端使用者的位置快取 IPFS 和 Ethereum 內容，從而幫助提高效能和可靠性。

深受數百萬網際網路資產的信賴

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