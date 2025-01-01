Cloudflare Web3

Получайте доступ, поддерживайте и осуществляйте мониторинг инфраструктуры Web3 удобным и безопасным образом
Illustration of Ethereum distributed web

Создавайте безопасные, быстрые и надежные приложения, основанные на технологии Web3, включая сеть Ethereum и Межпланетную файловую систему (IPFS [InterPlanetary File System]).

Illustration of Ethereum distributed web
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE WEB3
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Безопасный доступ

Cloudflare позволяет безопасно получать доступ к контенту из сетей Web3 без установки или запуска какого-либо специального программного обеспечения.

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Более высокая производительность

Имея центры обработки данных в сотнях городов по всему миру, Cloudflare доставляет запрошенный контент через наши шлюзы из ближайшей локации к вашим конечным пользователям.

Оптимизированное техническое обслуживание

Cloudflare, а не ваши разработчики, поддерживает и отслеживает безопасность, надежность и производительность каждого создаваемого вами шлюза.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Размещайте контент через безопасные бессерверные интерфейсы в сетях Web3

Шлюз Cloudflare Ethereum

Шлюз IPFS от Cloudflare предоставляет доступный только для чтения HTTP-интерфейс к Межпланетной файловой системе (IPFS [InterPlanetary File System]), что упрощает потребление для больших клиентских баз, использующих традиционные веб-клиенты.

Шлюз Ethereum от Cloudflare обеспечивает доступ для чтения и записи к сети Ethereum, поэтому разработчики могут использовать Ethereum во фронтальных приложениях без установки программного обеспечения.

Шлюз Cloudflare Ethereum

Что говорят наши клиенты

«Просто приятно, что такая компания, как Cloudflare, создает продукт, который позволяет нам использовать IPFS и предоставлять наш внешний интерфейс-клиент нашим пользователям. Для нас очень важно, чтобы наши пользователи чувствовали себя в безопасности, используя наш продукт».

Руководитель разработки, Uniswap Labs

Основные примеры использования Cloudflare Web 3

Шлюзы Cloudflare Web3 позволяют получать и доставлять контент из сетей IPFS и Ethereum, не требуя предварительной настройки или защиты собственных узлов.

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Запуск распределенных приложений (DApps)

С легкостью развертывайте и получайте доступ к DApps без обслуживания и мониторинга собственных узлов.

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Предоставление контента через собственные именные домены

Доставляйте контент, размещенный в IPFS и Ethereum, через собственные доменные имена посредством протоколов DNSLink и запросов JSON RPC через HTTP.

Кэширование контента поблизости от пользователей

С помощью Cloudflare CDN вы можете кэшировать контент IPFS и Ethereum как можно ближе к конечным пользователям, способствуя повышению производительности и надежности.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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Получите Cloudflare Web3 для вашей компании

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