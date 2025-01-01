Cloudflare Web3

Создавайте безопасные, быстрые и надежные приложения, основанные на технологии Web3, включая сеть Ethereum и Межпланетную файловую систему (IPFS [InterPlanetary File System]).
Cloudflare позволяет �безопасно получать доступ к контенту из сетей Web3 без установки или запуска какого-либо специального программного обеспечения.
Имея центры обработки данных в сотнях городов по всему миру, Cloudflare доставляет запрошенный контент через наши шлюзы из ближайшей локации к вашим конечным пользователям.
Cloudflare, а не ваши разработчики, поддерживает и отслеживает безопасность, надежность и производительность каждого создаваемого вами шлюза.
Шлюз IPFS от Cloudflare предоставляет доступный только для чтения HTTP-интерфейс к Межпланетной файловой системе (IPFS [InterPlanetary File System]), что упрощает потребление для больших клиентских баз, использующих традиционные веб-клиенты.
Шлюз Ethereum от Cloudflare обеспечивает доступ для чтения и записи к сети Ethereum, поэтому разработчики могут использовать Ethereum во фронтальных приложениях без установки программного обеспечения.
«Просто приятно, что такая компания, как Cloudflare, создает продукт, который позволяет нам использовать IPFS и предоставлять наш внешний интерфейс-клиент нашим пользователям. Для нас очень важно, чтобы наши пользователи чувствовали себя в безопасности, используя наш продукт».
Руководитель разработки, Uniswap Labs
С легкостью развертывайте и получайте доступ к DApps без обслуживания и мониторинга собственных узлов.
Доставляйте контент, размещенный в IPFS и Ethereum, через собственные доменные имена посредством протоколов DNSLink и запросов JSON RPC через HTTP.
С помощью Cloudflare CDN вы можете кэшировать контент IPFS и Ethereum как можно ближе к конечным пользователям, способствуя повышению производительности и надежности.