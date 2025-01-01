Cloudflare Web3

Шлюз IPFS от Cloudflare предоставляет доступный только для чтения HTTP-интерфейс к Межпланетной файловой системе (IPFS [InterPlanetary File System]), что упрощает потребление для больших клиентских баз, использующих традиционные веб-клиенты.

Шлюз Ethereum от Cloudflare обеспечивает доступ для чтения и записи к сети Ethereum, поэтому разработчики могут использовать Ethereum во фронтальных приложениях без установки программного обеспечения.