Cloudflare Web3

Cloudflare 的 IPFS 网关 提供了一个只读的、可通过 HTTP 访问的接口，以便使用传统 Web 客户端的庞大客户群��体消费。

Cloudflare 的 Ethereum 网关提供对 Ethereum 网络的读写访问，使开发人员可以无需进行任何软件安装即可在前端应用中使用 Ethereum。