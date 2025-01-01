Cloudflare Web3

轻松、安全地访问、维护和监控 Web3 基础设施
Illustration of Ethereum distributed web

基于 Web3 技术创建安全、快速、可靠的应用，包括 Ethereum 网络和星际文件系统(IPFS)。

Illustration of Ethereum distributed web
Cloudflare Web3 的优势
Security shield protection orange
安全访问

Cloudflare 让您能够安全地访问来自 Web3 网络的内容，无需安装或运行任何特殊软件。

Orange icon of a globe
更快的性能

利用分布在全球数百个城市的数据中心，Cloudflare 通过我们的网关在距离最终用户最近的位置交付请求的内容。

简化维护

Cloudflare ——而非您的开发人员——为您创建的每个网关维护和监控安全、可靠性和性能。

工作方式

通过安全、无服务器的接口在 Web3 网络上托管内容

Cloudflare Ethereum 网关

Cloudflare 的 IPFS 网关 提供了一个只读的、可通过 HTTP 访问的接口，以便使用传统 Web 客户端的庞大客户群体消费。

Cloudflare 的 Ethereum 网关提供对 Ethereum 网络的读写访问，使开发人员可以无需进行任何软件安装即可在前端应用中使用 Ethereum。

Cloudflare Ethereum 网关

客户感言

“很高兴有像 Cloudflare 这样的公司开发了一款产品，使我们能够使用 IPFS 并为用户提供前端服务。让用户使用我们的产品时感到安全对我们来说非常重要。”

工程负责人 — Uniswap Labs

Cloudflare Web3 主要用例

Cloudflare Web3 网关允许您检索和交付来自 IPFS 和 Ethereum 网络的内容，无需首先设置或获得自己的节点。

Platform apps icon
部署分布式应用(DApp)

轻松部署和访问 DApp，无需维护和监控自己的节点。

DNS analytics icon
通过自定义域名交付内容

通过 DNSLink 协议和通过 HTTP 传输的 JSON RPC 查询，从自定义域名交付 IPFS 和 Ethereum 上托管的内容。

在靠近用户的位置缓存内容

通过 Cloudflare CDN，您可以将 IPFS 和 Ethereum 内容缓存到尽可能接近最终用户的位置，帮助提高性能和可靠性。

深受数百万互联网资产的信赖

查看案例研究

为您的企业获取 Cloudflare Web3

与专家讨论

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标