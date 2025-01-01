Cloudflare Web3

Cloudflare 让您能够安全地访问来自 Web3 网络的内容，无需安装或运行任何特殊软件。
利用分布在全球数百个城市的数据中心，Cloudflare 通过我们的网关在距离最终用户最近的位置交付请求的内容。
Cloudflare ——而非您的开发人员——为您创建的每个网关维护和监控安全、可靠性和性能。
Cloudflare 的 IPFS 网关 提供了一个只读的、可通过 HTTP 访问的接口，以便使用传统 Web 客户端的庞大客户群��体消费。
Cloudflare 的 Ethereum 网关提供对 Ethereum 网络的读写访问，使开发人员可以无需进行任何软件安装即可在前端应用中使用 Ethereum。
“很高兴有像 Cloudflare 这样的公司开发了一款产品，使我们能够使用 IPFS 并为用户提供前端服务。让用户使用我们的产品时感到安全对我们来说非常重要。”
工程负责人 — Uniswap Labs
轻松部署和访问 DApp，无需维护和监控自己的节点。
通过 DNSLink 协议和通过 HTTP 传输的 JSON RPC 查询，从自定义域名交付 IPFS 和 Ethereum 上托管的内容。
通过 Cloudflare CDN，您可以将 IPFS 和 Ethereum 内容缓存到尽可能接近最终用户的位置，帮助提高性能和可靠性。