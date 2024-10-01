我們領先業界的 DDoS 防護覆蓋了我們全球網路上的 330+ 個資料中心，因此會在盡可能靠近終端使用者��的位置自動封鎖威脅，而不會先通過集中式清除中心。

進階機器學習模型可不斷改進我們的防禦能力，因此，我們可以替您提前應對新興攻擊。