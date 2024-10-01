Cloudflare 從我們的全球網路邊緣提供自動、智慧型 DDoS 緩解，可在三秒內緩解大多數攻擊。
取得無限、非計量的 DDoS 緩解，而不會因攻擊流量導致暴增而面臨懲罰。
利用永遠開啟的智慧型保護，避免攻擊相關的服務中斷——由整個全球網路中的數百萬網際網路內容提供支援。
在幾分鐘內部署 Web 應用程式，按一下按鈕即可新增安全性、效能和可靠性功能。
我們領先業界的 DDoS 防護覆蓋了我們全球網路上的 330+ 個資料中心，因此會在盡可能靠近終端使用者��的位置自動封鎖威脅，而不會先通過集中式清除中心。
進階機器學習模型可不斷改進我們的防禦能力，因此，我們可以替您提前應對新興攻擊。
[僅提供英文版] Cloudflare 獲評為 Gartner® Peer Insights™「客戶之聲」：DDoS 緩解解決方案「客戶之選」
「Cloudflare 的 DDoS 緩解的發展和演變真的讓我們印象深刻，這絕對是我們使用過的最好的 DDoS 緩解。使用起來非常簡單。不需要動腦筋。」
——Zendesk 工程副總裁
我們的網路可在三秒內自動識別並封鎖大多數 DDoS 攻擊——不需要回傳。
攻擊流量在靠近來源的位置得到緩解，有助於確保順暢的終端使用者體驗，並減少因延遲和服務中斷而產生的負面業務影響。
藉由 Cloudflare 內建的分析功能，您可以直接從 Cloudflare 儀表板和 GraphQL API 更深入地瞭解流量模式、觀察到（並已封鎖）的威脅以及更多其他資訊。