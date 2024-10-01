Cloudflare DDoS Web 保護

為 Web 應用程式和網站提供功能強大、永遠開啟的 DDoS 防護。
Ddos protection hero illustration

Cloudflare 從我們的全球網路邊緣提供自動、智慧型 DDoS 緩解，可在三秒內緩解大多數攻擊。

Enterprise 方案包括 DDoS 服務等！安排示範！

Ddos protection hero illustration
DDOS 防護的優勢
Shield icon
無成本遷移

取得無限、非計量的 DDoS 緩解，而不會因攻擊流量導致暴增而面臨懲罰。

Network scale orange
無與倫比的網路復原能力

利用永遠開啟的智慧型保護，避免攻擊相關的服務中斷——由整個全球網路中的數百萬網際網路內容提供支援。

一鍵啟動
一鍵部署

在幾分鐘內部署 Web 應用程式，按一下按鈕即可新增安全性、效能和可靠性功能。

工作原理

大規模緩解第 7 層 DDoS 攻擊

我們領先業界的 DDoS 防護覆蓋了我們全球網路上的 330+ 個資料中心，因此會在盡可能靠近終端使用者的位置自動封鎖威脅，而不會先通過集中式清除中心。

進階機器學習模型可不斷改進我們的防禦能力，因此，我們可以替您提前應對新興攻擊。

使用 2023 年的最新 DDoS 趨勢改進安全計畫

觀看網路研討會
分析師認可

2023 年 Gartner Peer Insights「客戶之聲」：DDoS 緩解解決方案

Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

[僅提供英文版] Cloudflare 獲評為 Gartner® Peer Insights™「客戶之聲」：DDoS 緩解解決方案「客戶之選」

閱讀報告
Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

客戶評價

「Cloudflare 的 DDoS 緩解的發展和演變真的讓我們印象深刻，這絕對是我們使用過的最好的 DDoS 緩解。使用起來非常簡單。不需要動腦筋。」

——Zendesk 工程副總裁

DDOS 防護主要使用案例

Cloudflare DDoS 防護不僅會在幾秒內吸收並緩解攻擊，還會分析傳入的威脅並幫助確保業務連續性

DDoS attack icon
在 3 秒內緩解攻擊

我們的網路可在三秒內自動識別並封鎖大多數 DDoS 攻擊——不需要回傳。

Minimize attack surface - 128x128
最大限度減少服務中斷造成的虧損

攻擊流量在靠近來源的位置得到緩解，有助於確保順暢的終端使用者體驗，並減少因延遲和服務中斷而產生的負面業務影響。

Global traffic management icon
監控流量模式和傳入的威脅

藉由 Cloudflare 內建的分析功能，您可以直接從 Cloudflare 儀表板和 GraphQL API 更深入地瞭解流量模式、觀察到（並已封鎖）的威脅以及更多其他資訊。

深受數百萬網際網路資產的信賴

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