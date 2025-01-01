Наша лучшая в отрасли защита от DDoS-атак охватывает более 335 центров обработки данных в нашей глобальной сети, поэтому угрозы автоматически блокируются как можно ближе к конечным пользователям, не проходя предварительно через общие центры очистки трафика.

Усовершенствованные модели машинного обучения постоянно улучшают наши средства защиты, поэтому мы можем опережать возникающие атаки от вашего имени.