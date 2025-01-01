Cloudflare обеспечивает автоматическую, интеллектуальную нейтрализацию DDoS-атак на периферии нашей глобальной сети, нейтрализуя большинство атак за три секунды.
Получите неограниченное решение по нейтрализации DDoS-атак без тарификации трафика и без штрафов за всплески трафика вследствие атак.
Избегайте сбоев, вызванных атаками, с помощью интеллектуальной, постоянно включенной защите, основанной на миллионах интернет-ресурсов в нашей глобальной сети.
Подключайте свои веб-приложения за считанные минуты — и добавляйте возможности безопасности, производительности и надежности одним нажатием кнопки.
Наша лучшая в отрасли защита от DDoS-атак охватывает более 335 центров обработки данных в нашей глобальной сети, поэтому угрозы автоматически блокируются как можно ближе к конечным пользователям, не проходя предварительно через общие центры очистки трафика.
Усовершенствованные модели машинного обучения постоянно улучшают наши средства защиты, поэтому мы можем опережать возникающие атаки от вашего имени.
Cloudflare названа «выбором клиентов» в рейтинге Gartner® Peer Insights™ «Голос клиентов» 2023 в категории решений для нейтрализации DDoS-атак.
«Было очень впечатляюще наблюдать за тем, как продолжает развиваться и совершенствоваться система нейтрализации DDoS-атак в Cloudflare, и это определенно лучшая система нейтрализации DDoS-атак, которую мы когда-либо использовали. Она проста. Она понятна».
Вице-президент по вопросам проектирования, Zendesk
Наша сеть автоматически идентифицирует и блокирует �большинство DDoS-атак за три секунды, при этом не требуется перенаправление трафика.
Вредоносный трафик нейтрализуется в непосредственной близости от источника, обеспечивая бесперебойную работу конечных пользователей и снижая негативное влияние на бизнес вследствие сетевых задержек и перебоев в работе.
Встроенное средство аналитики Cloudflare позволяет �получить более глубокое представление о структуре трафика, замеченных (и заблокированных) угрозах и многом другом непосредственно с панели управления или через GraphQL API.