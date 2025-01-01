Веб-защита от DDoS-атак Cloudflare

Мощная и постоянно включенная защита от DDoS-атак для веб-приложений и веб-сайтов.
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Cloudflare обеспечивает автоматическую, интеллектуальную нейтрализацию DDoS-атак на периферии нашей глобальной сети, нейтрализуя большинство атак за три секунды.

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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ОТ DDOS-АТАК
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Нейтрализация атак при отсутствии затрат

Получите неограниченное решение по нейтрализации DDoS-атак без тарификации трафика и без штрафов за всплески трафика вследствие атак.

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Непревзойденная отказоустойчивость сети

Избегайте сбоев, вызванных атаками, с помощью интеллектуальной, постоянно включенной защите, основанной на миллионах интернет-ресурсов в нашей глобальной сети.

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Подключение в одно действие

Подключайте свои веб-приложения за считанные минуты — и добавляйте возможности безопасности, производительности и надежности одним нажатием кнопки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нейтрализуйте DDoS-атаки уровня 7 в больших масштабах

Наша лучшая в отрасли защита от DDoS-атак охватывает более 335 центров обработки данных в нашей глобальной сети, поэтому угрозы автоматически блокируются как можно ближе к конечным пользователям, не проходя предварительно через общие центры очистки трафика.

Усовершенствованные модели машинного обучения постоянно улучшают наши средства защиты, поэтому мы можем опережать возникающие атаки от вашего имени.

ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ

«Выбор клиентов» в рейтинге Gartner Peer Insights 2023 в категории решений для нейтрализации DDoS-атак

Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

Cloudflare названа «выбором клиентов» в рейтинге Gartner® Peer Insights™ «Голос клиентов» 2023 в категории решений для нейтрализации DDoS-атак.

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Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

Что говорят наши клиенты

«Было очень впечатляюще наблюдать за тем, как продолжает развиваться и совершенствоваться система нейтрализации DDoS-атак в Cloudflare, и это определенно лучшая система нейтрализации DDoS-атак, которую мы когда-либо использовали. Она проста. Она понятна».

Вице-президент по вопросам проектирования, Zendesk

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ DDOS-АТАК

Защита от DDoS-атак от Cloudflare поглощает и нейтрализует атаки за считанные секунды, анализирует входящие угрозы и помогает обеспечить непрерывность бизнеса.

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Нейтрализуйте кибератаки менее чем за 3 секунды

Наша сеть автоматически идентифицирует и блокирует большинство DDoS-атак за три секунды, при этом не требуется перенаправление трафика.

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Сведите к минимуму потери в доходах, вызванные сбоями в работе

Вредоносный трафик нейтрализуется в непосредственной близости от источника, обеспечивая бесперебойную работу конечных пользователей и снижая негативное влияние на бизнес вследствие сетевых задержек и перебоев в работе.

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Отслеживайте структуру трафика и входящие угрозы

Встроенное средство аналитики Cloudflare позволяет получить более глубокое представление о структуре трафика, замеченных (и заблокированных) угрозах и многом другом непосредственно с панели управления или через GraphQL API.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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