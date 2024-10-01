Cloudflare DDoS Web 防护

为 Web 应用和网站提供强大、始终在线的 DDoS 防护。
Ddos protection hero illustration

Cloudflare 从其全球网络的边缘提供自动、智能的 DDoS 缓解——大多数攻击缓解仅需 3 秒。

Enterprise 包含 DDoS 服务及其他丰富功能！欢迎预约演示。

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DDoS 防护的优势
Shield icon
零成本缓解服务

获取无限制、不计量的 DDoS 缓解服务，攻击导致的流量激增不会被额外收费。

Network scale orange
无以伦比的网络韧性

基于从我们全球网络数百万个互联网资产获得的情报，提供智能、始终在线的保护，避免攻击导致的停机。——

一键激活
一键启用

几分钟即可加入您的 Web 应用，一键即可启用安全、性能和可靠性功能。

工作方式

大规模缓解第 7 层 DDoS 攻击

我们行业领先的 DDoS 防护覆盖全球 330+ 个数据中心，从而在尽可能靠近终端用户的地方自动阻止威胁——无需先通过集中式清洗中心。

先进的机器学习模型不断改善我们的防御能力，让我们为您保驾护航，防御新兴攻击。

利用 2023 年最新 DDoS 趋势来改善您的的安全计划

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分析机构的表彰

Gartner Peer Insights “客户之声”：DDoS 缓解解决方案

Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

Cloudflare 获评为 2023 年 Gartner® Peer Insights™ “客户之声”：DDoS防护解决方案的“客户之选”

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Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

客户感言

“Cloudflare DDoS 缓解服务不断进步和改进，令人印象深刻，这绝对是我们用过的最好的 DDoS 缓解。它简单易用。无需费神。”

工程副总裁 — Zendesk

DDoS 防护主要用例

Cloudflare DDoS 保护可以在几秒钟内吸收和缓解攻击，分析潜在威胁，并帮助确保业务连续性

DDoS attack icon
3 秒即可缓解攻击

我们的网络可在三秒内自动识别并阻止大多数 DDoS 攻击——无需回传。

Minimize attack surface - 128x128
最大程度减少宕机所致收入损失

攻击流量在源头附近得到缓解，帮助确保顺畅的最终用户体验，并减少延迟和中断导致的负面业务影响。

Global traffic management icon
监控流量模式和入站威胁

Cloudflare 内置分析工具为您提供对流量模式、威胁观察（和阻止）等的更深入洞察——直接从 Cloudflare 仪表板和 GraphQL API 获取。

深受数百万互联网资产的信赖

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