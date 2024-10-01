Cloudflare 从其全球网络的边缘提供自动、智能的 DDoS 缓解——大多数攻击缓解仅需 3 秒。
获取无限制、不计量的 DDoS 缓解服务，攻击导致的流量激增不会被额外收费。
基于从我们全球网络数百万个互联网资产获得的情报，提供智能、始终在线的保护，避免攻击导致的停机。——
几分钟即可加入您的 Web 应用，一键即可启用安全、性能和可靠性功能。
我们行业领先的 DDoS 防护覆盖全球 330+ 个数据中心，从而在尽可能靠近终端用户的地方自动阻止威胁——无需先通过集中式清洗中心。
先进的机器学习模型不断改善我们的防御能力，让我们为您保驾护航，防御新兴攻击。
Cloudflare 获评为 2023 年 Gartner® Peer Insights™ “客户之声”：DDoS防护解决方案的“客户之选”
“Cloudflare DDoS 缓解服务不断进步和改进，令人印象深刻，这绝对是我们用过的最好的 DDoS 缓解。它简单易用。无需费神。”
工程副总裁 — Zendesk
我们的网络可在三秒内自动识别并阻止大多数 DDoS 攻击——无需回传。
攻击流量在源头附近得到缓解，帮助确保顺畅的最终用户体验，并减少延迟和中断导致的负面业务影响。
Cloudflare 内置分析工具为您提供对流量模式、威胁观察（和阻止）等的更深入洞察——直接从 Cloudflare 仪表板和 GraphQL API 获取。