네트워크 관찰 가능성 파트너 프로그램 통합 네트워크 계층 보안 및 관찰 가능성을 통해 온디맨드 DDoS 방어 성능을 개선하세요

Cloudflare의 네트워크 관찰 가능성 파트너 프로그램은 상호 고객이 Magic Transit을 구매하고 사용할 수 있도록 합니다. Cloudflare의 Magic Transit은 통합 제품이자, 네트워크 관찰 가능성을 갖추어 업계를 이끄는 네트워크 계층 DDoS 완화 솔루션입니다. 이러한 파트너 통합을 통해 고객은 쉽게 Magic Transit을 온디맨드 모드로 활성화할 수 있으므로, 가장 필요한 순간에 DDoS 완화의 이점을 누릴 수 있습니다.

관찰 가능성은 DDoS 공격을 즉각 감지하는 데 핵심 요소이며, 네트워크를 통과하는 트래픽 양과 더불어 트래픽 시작점, 트래픽 목표 지점, 대역폭을 소비하는 애플리케이션을 파악할 수 있도록 고객을 도와줍니다.