Cloudflare의 네트워크 관찰 가능성 파트너 프로그램은 상호 고객이 Magic Transit을 구매하고 사용할 수 있도록 합니다. Cloudflare의 Magic Transit은 통합 제품이자, 네트워크 관찰 가능성을 갖추어 업계를 이끄는 네트워크 계층 DDoS 완화 솔루션입니다. 이러한 파트너 통합을 통해 고객은 쉽게 Magic Transit을 온디맨드 모드로 활성화할 수 있으므로, 가장 필요한 순간에 DDoS 완화의 이점을 누릴 수 있습니다.
관찰 가능성은 DDoS 공격을 즉각 감지하는 데 핵심 요소이며, 네트워크를 통과하는 트래픽 양과 더불어 트래픽 시작점, 트래픽 목표 지점, 대역폭을 소비하는 애플리케이션을 파악할 수 있도록 고객을 도와줍니다.
Magic Transit은 현재 이용할 수 있는 플랫폼 중 가장 강력한 DDoS 완화 플랫폼에 속합니다. 거의 즉각적으로 완화할 수 있을 만큼 강력하며(전 세계 121Tbps를 넘는 네트워크 용량) 가장 까다로운 네트워크 아키텍처에도 적합할 만큼 유연합니다.
고객이 Magic Transit을 다음과 같은 3가지 모드 중 하나로 사용할 수 있게 하여, 이 파트너십은 본 솔루션을 기반으로 구성되어 있습니다.
이 발표 블로그 게시물에서 Cloudflare Magic Transit을 Kentik 네트워크 관찰 가능성과 통합하여 고객의 온디맨드 DDoS 방어를 강화하고 있는 방법을 알아보세요.