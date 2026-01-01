Programma partner per l'osservabilità della rete Migliora la protezione dagli attacchi DDoS on demand con sicurezza e osservabilità unificate a livello di rete

Il programma di partner per l'osservabilità della rete di Cloudflare consente ai clienti comuni di acquistare e utilizzare Magic Transit, la nostra soluzione di mitigazione DDoS a livello di rete leader del settore, con osservabilità della rete, come offerta integrata. Attraverso queste integrazioni con i partner, i clienti possono attivare facilmente Magic Transit in modalità on-demand, consentendo loro di beneficiare della mitigazione DDoS quando ne hanno più bisogno.

L'osservabilità è fondamentale per rilevare prontamente gli attacchi DDoS, aiutando i clienti a capire non solo la quantità di traffico che scorre sulla loro rete, ma anche da dove proviene, dove sta andando e quali applicazioni stanno consumando larghezza di banda.