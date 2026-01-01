Il programma di partner per l'osservabilità della rete di Cloudflare consente ai clienti comuni di acquistare e utilizzare Magic Transit, la nostra soluzione di mitigazione DDoS a livello di rete leader del settore, con osservabilità della rete, come offerta integrata. Attraverso queste integrazioni con i partner, i clienti possono attivare facilmente Magic Transit in modalità on-demand, consentendo loro di beneficiare della mitigazione DDoS quando ne hanno più bisogno.
L'osservabilità è fondamentale per rilevare prontamente gli attacchi DDoS, aiutando i clienti a capire non solo la quantità di traffico che scorre sulla loro rete, ma anche da dove proviene, dove sta andando e quali applicazioni stanno consumando larghezza di banda.
Magic Transit è una delle piattaforme di mitigazione DDoS più potenti oggi disponibili. È sufficientemente robusto per una mitigazione quasi istantanea (con oltre 121 Tbps di capacità di rete in tutto il mondo) e sufficientemente flessibile anche per le architetture di rete più esigenti.
Questa partnership si basa su questa soluzione consentendo ai clienti di utilizzare Magic Transit in una delle tre modalità:
