Programma partner per l'osservabilità della rete

Migliora la protezione dagli attacchi DDoS on demand con sicurezza e osservabilità unificate a livello di rete

Il programma di partner per l'osservabilità della rete di Cloudflare consente ai clienti comuni di acquistare e utilizzare Magic Transit, la nostra soluzione di mitigazione DDoS a livello di rete leader del settore, con osservabilità della rete, come offerta integrata. Attraverso queste integrazioni con i partner, i clienti possono attivare facilmente Magic Transit in modalità on-demand, consentendo loro di beneficiare della mitigazione DDoS quando ne hanno più bisogno.

L'osservabilità è fondamentale per rilevare prontamente gli attacchi DDoS, aiutando i clienti a capire non solo la quantità di traffico che scorre sulla loro rete, ma anche da dove proviene, dove sta andando e quali applicazioni stanno consumando larghezza di banda.

Panoramica

Magic Transit è una delle piattaforme di mitigazione DDoS più potenti oggi disponibili. È sufficientemente robusto per una mitigazione quasi istantanea (con oltre 121 Tbps di capacità di rete in tutto il mondo) e sufficientemente flessibile anche per le architetture di rete più esigenti.

Questa partnership si basa su questa soluzione consentendo ai clienti di utilizzare Magic Transit in una delle tre modalità:

  1. Always On — I clienti che cercano una rapida mitigazione e accelerazione del traffico possono implementare Magic Transit in modalità Always On.
  2. On Demand — I clienti possono scegliere di attivare la risposta di Magic Transit a un attacco DDoS tramite l'interfaccia utente di Cloudflare o l'API Magic Transit di Cloudflare.
  3. On Demand e Monitoraggio basato sul flusso — I clienti possono ora acquistare e implementare una soluzione integrata di osservabilità della rete e protezione DDoS composta da Cloudflare Magic Transit On Demand e osservabilità della rete da un unico fornitore.

