Le programme de partenariat mis en œuvre par Cloudflare en matière d'observabilité réseau permet à nos clients mutuels de se procurer et d'utiliser Magic Transit (notre solution d'atténuation des attaques DDoS sur la couche réseau et l'une des meilleures sur le marché) avec l'observabilité réseau, le tout sous forme d'offre intégrée. Grâce à ces intégrations de partenaires, les clients peuvent activer facilement Magic Transit en mode à la demande, afin de bénéficier de fonctions d'atténuation des attaques DDoS lorsqu'ils en ont le plus besoin.
L'observabilité se révèle essentielle pour détecter rapidement les attaques DDoS, en aidant les clients à visualiser non seulement quelle quantité de trafic circule sur leur réseau, mais aussi sa provenance, sa destination et les applications qui consomment de la bande passante.
La solution Magic Transit est l'une des plus puissantes plateformes d'atténuation des attaques DDoS disponibles à l'heure actuelle. Elle se montre suffisamment robuste pour atténuer les attaques de manière quasi instantanée (grâce à une capacité réseau mondiale de plus de 121 Tb/s) et suffisamment flexible pour s'intégrer à toutes les architectures réseau, même les plus exigeantes.
Le partenariat capitalise sur cette solution en permettant aux clients d'utiliser Magic Transit dans l'un des trois modes suivants :
Cet article de blog d'annonce vous permettra de découvrir comment nous renforçons la protection anti-DDoS à la demande pour les clients en intégrant la fonctionnalité d'observabilité réseau de Kentik à la solution Cloudflare Magic Transit.