Programme de partenariat en matière d'observabilité réseau Améliorez la protection contre les attaques DDoS à la demande grâce à une sécurité et une observabilité unifiées au niveau de la couche réseau

Le programme de partenariat mis en œuvre par Cloudflare en matière d'observabilité réseau permet à nos clients mutuels de se procurer et d'utiliser Magic Transit (notre solution d'atténuation des attaques DDoS sur la couche réseau et l'une des meilleures sur le marché) avec l'observabilité réseau, le tout sous forme d'offre intégrée. Grâce à ces intégrations de partenaires, les clients peuvent activer facilement Magic Transit en mode à la demande, afin de bénéficier de fonctions d'atténuation des attaques DDoS lorsqu'ils en ont le plus besoin.

L'observabilité se révèle essentielle pour détecter rapidement les attaques DDoS, en aidant les clients à visualiser non seulement quelle quantité de trafic circule sur leur réseau, mais aussi sa provenance, sa destination et les applications qui consomment de la bande passante.