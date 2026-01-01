Programa de socios de soluciones de observabilidad de red Mejora la protección contra DDoS on demand con soluciones integradas de seguridad y observabilidad en la capa de red

El programa de socios de soluciones de observabilidad de red de Cloudflare permite a los clientes comunes adquirir y usar Magic Transit, nuestra solución de mitigación de DDoS en la capa de red líder del sector, que incluye funciones de observabilidad de red como solución integrada. A través de estas integraciones de socios, los clientes pueden activar fácilmente Magic Transit on demand, lo que les permite beneficiarse de la mitigación de DDoS cuando más lo necesiten.

La observabilidad es fundamental para detectar fácilmente ataques DDoS. Permite a los clientes entender no solo cuánto tráfico hay en su red, sino también de dónde viene, a dónde va y qué aplicaciones están consumiendo ancho de banda.