Programa de socios de soluciones de observabilidad de red

Mejora la protección contra DDoS on demand con soluciones integradas de seguridad y observabilidad en la capa de red

El programa de socios de soluciones de observabilidad de red de Cloudflare permite a los clientes comunes adquirir y usar Magic Transit, nuestra solución de mitigación de DDoS en la capa de red líder del sector, que incluye funciones de observabilidad de red como solución integrada. A través de estas integraciones de socios, los clientes pueden activar fácilmente Magic Transit on demand, lo que les permite beneficiarse de la mitigación de DDoS cuando más lo necesiten.

La observabilidad es fundamental para detectar fácilmente ataques DDoS. Permite a los clientes entender no solo cuánto tráfico hay en su red, sino también de dónde viene, a dónde va y qué aplicaciones están consumiendo ancho de banda.

Descripción general

Magic Transit es una de las plataformas de mitigación de DDoS más eficaces disponibles en la actualidad. Es lo suficientemente potente como para ofrecer una mitigación casi instantánea (con más de 121 TB/s de capacidad de red en todo el mundo) y lo suficientemente flexible para las arquitecturas de red más exigentes.

Esta asociación se basa en esta solución que permite a los clientes utilizar Magic Transit en uno de los tres siguientes modos:

  1. Siempre activa: para clientes que buscan una mitigación rápida y una aceleración del tráfico.
  2. On demand: los clientes pueden elegir activar la respuesta de Magic Transit a un ataque DDoS a través de la interfaz de usuario de Cloudflare o de la API de Magic Transit de Cloudflare.
  3. On demand y monitoreo basado en flujos: ahora los clientes pueden adquirir e implementar una solución integrada de observabilidad de red y protección contra DDoS que incluye Cloudflare Magic Transit on demand y la observabilidad de red de un solo proveedor.

Si eres proveedor de soluciones de observabilidad de red y te interesa ser nuestro socio, ponte en contacto con nosotros.

Cloudflare se asocia con Kentik para mejorar la protección DDoS on demand

En esta publicación del blog, te mostramos cómo estamos mejorando la protección contra DDoS on demand para los clientes mediante la integración de Cloudflare Magic Transit con la observabilidad de la red de Kentik.

