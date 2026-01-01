Partnerprogramm für Netzwerkbeobachtung Verbessern Sie den On-Demand-DDoS-Schutz mit einheitlicher Sicherheit auf der Netzwerkebene und Beobachtungsmöglichkeiten

Das Partnerprogramm von Cloudflare für Netzwerkbeobachtung ermöglicht es gemeinsamen Kunden, Magic Transit, unsere branchenführende Lösung zur DDoS-Abwehr auf der Netzwerkebene, mit Netzwerkbeobachtung als integriertes Angebot zu erwerben und zu nutzen. Durch diese Partnerintegrationen können Kunden Magic Transit einfach im On-Demand-Modus aktivieren und so von der DDoS-Abwehr profitieren, wenn sie sie am dringendsten benötigen.

Beobachtungsmöglichkeiten sind entscheidend für die schnelle Erkennung von DDoS-Angriffen. Sie helfen Kunden nicht nur zu verstehen, wie viel Datenverkehr über ihr Netzwerk fließt, sondern auch, woher er kommt, wohin er geht und welche Anwendungen Bandbreite verbrauchen.