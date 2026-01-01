Das Partnerprogramm von Cloudflare für Netzwerkbeobachtung ermöglicht es gemeinsamen Kunden, Magic Transit, unsere branchenführende Lösung zur DDoS-Abwehr auf der Netzwerkebene, mit Netzwerkbeobachtung als integriertes Angebot zu erwerben und zu nutzen. Durch diese Partnerintegrationen können Kunden Magic Transit einfach im On-Demand-Modus aktivieren und so von der DDoS-Abwehr profitieren, wenn sie sie am dringendsten benötigen.
Beobachtungsmöglichkeiten sind entscheidend für die schnelle Erkennung von DDoS-Angriffen. Sie helfen Kunden nicht nur zu verstehen, wie viel Datenverkehr über ihr Netzwerk fließt, sondern auch, woher er kommt, wohin er geht und welche Anwendungen Bandbreite verbrauchen.
Magic Transit ist eine der leistungsstärksten Plattformen zur DDoS-Abwehr, die es derzeit gibt. Es ist zuverlässig genug für eine nahezu sofortige Abwehr (mit einer Netzwerkkapazität von über 121 Tbit/s weltweit) und flexibel genug für die anspruchsvollsten Netzwerkarchitekturen.
Diese Partnerschaft baut auf dieser Lösung auf, indem sie es Kunden ermöglicht, Magic Transit in einem von drei Modi zu nutzen:
In diesem Blog-Beitrag erfahren Sie, wie wir den On-Demand-DDoS-Schutz für Kunden durch die Integration von Cloudflare Magic Transit mit der Netzwerkbeobachtung von Kentik verbessern.