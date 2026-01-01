Registrieren

Partnerprogramm für Netzwerkbeobachtung

Verbessern Sie den On-Demand-DDoS-Schutz mit einheitlicher Sicherheit auf der Netzwerkebene und Beobachtungsmöglichkeiten

Das Partnerprogramm von Cloudflare für Netzwerkbeobachtung ermöglicht es gemeinsamen Kunden, Magic Transit, unsere branchenführende Lösung zur DDoS-Abwehr auf der Netzwerkebene, mit Netzwerkbeobachtung als integriertes Angebot zu erwerben und zu nutzen. Durch diese Partnerintegrationen können Kunden Magic Transit einfach im On-Demand-Modus aktivieren und so von der DDoS-Abwehr profitieren, wenn sie sie am dringendsten benötigen.

Beobachtungsmöglichkeiten sind entscheidend für die schnelle Erkennung von DDoS-Angriffen. Sie helfen Kunden nicht nur zu verstehen, wie viel Datenverkehr über ihr Netzwerk fließt, sondern auch, woher er kommt, wohin er geht und welche Anwendungen Bandbreite verbrauchen.

Überblick

Magic Transit ist eine der leistungsstärksten Plattformen zur DDoS-Abwehr, die es derzeit gibt. Es ist zuverlässig genug für eine nahezu sofortige Abwehr (mit einer Netzwerkkapazität von über 121 Tbit/s weltweit) und flexibel genug für die anspruchsvollsten Netzwerkarchitekturen.

Diese Partnerschaft baut auf dieser Lösung auf, indem sie es Kunden ermöglicht, Magic Transit in einem von drei Modi zu nutzen:

  1. Always-On — Kunden, die eine schnelle Abwehr und Beschleunigung des Datenverkehrs wünschen, können Magic Transit im Always On-Modus einsetzen.
  2. On-Demand — Kunden können wählen, ob sie Magic Transit als Reaktion auf einen DDoS-Angriff über die Benutzeroberfläche von Cloudflare oder Cloudflares Magic Transit API aktivieren möchten.
  3. On-Demand + Flow-basierte Überwachung — Kunden können jetzt eine integrierte Lösung für Netzwerkbeobachtung und DDoS-Schutz erwerben und einsetzen, die aus Cloudflare Magic Transit On Demand und Netzwerkbeobachtung von einem einzigen Anbieter besteht.

Wenn Sie ein Anbieter von Netzwerkbeobachtung und Partner werden möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Kontakt

Unsere Partner

Mehr dazu

Blog

Cloudflare arbeitet mit Kentik zusammen, um den On-Demand-DDoS-Schutz zu verbessern

In diesem Blog-Beitrag erfahren Sie, wie wir den On-Demand-DDoS-Schutz für Kunden durch die Integration von Cloudflare Magic Transit mit der Netzwerkbeobachtung von Kentik verbessern.

Mehr dazu

ERSTE SCHRITTE

LÖSUNGEN

SUPPORT

COMPLIANCE

ÖFFENTLICHES INTERESSE

UNTERNEHMEN

© 2026 Cloudflare, Inc.DatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenSicherheitsprobleme berichtenVertrauen und SicherheitMarkenzeichenImpressum