Programa de parceiros de observabilidade de rede

Aprimore a proteção contra DDoS sob demanda com segurança e observabilidade unificadas da camada de rede

O programa de parceiros de observabilidade da Rede da Cloudflare permite que clientes em comum adquiram e utilizem o Magic Transit, nossa solução líder de mercado de mitigação de ataques DDoS na camada de rede, em uma oferta integrada com a observabilidade de rede. Por meio dessas integrações com parceiros, os clientes podem facilmente ativar o Magic Transit no modo sob demanda, permitindo que se beneficiem da mitigação dos ataques DDoS quando mais precisam dela.

A observabilidade é um recurso crucial para detectar prontamente os ataques DDoS, ajudando os clientes a entender não apenas a quantidade de tráfego que está fluindo por sua rede, mas também de onde vem, para onde vai e quais aplicativos estão consumindo largura de banda.

Visão geral

O Magic Transit é uma das plataformas mais poderosas de mitigação de ataques DDoS disponível hoje. É consistente o suficiente para fornecer uma mitigação quase instantânea (com mais de 121 Tbps de capacidade de rede mundialmente) e flexível o suficiente para fazer frente até mesmo às mais exigentes arquiteturas de rede.

Essa parceria aprimora ainda mais essa solução ao permitir que os clientes utilizem o Magic Transit em um de seus três modos:

  1. Sempre Ativado — os clientes em busca de uma rápida mitigação e aceleração de tráfego podem implantar o Magic Transit no modo Sempre Ativado.
  2. Sob Demanda — os clientes podem optar por ativar a resposta do Magic Transit a um ataque DDoS por meio da interface de usuário da Cloudflare ou da API do Magic Transit da Cloudflare.
  3. Sob Demanda + Monitoramento Baseado em Fluxo — os clientes agora podem adquirir e implantar uma rede de observabilidade integrada e uma solução de proteção contra ataques DDoS, consistindo do Magic Transit Sob Demanda da Cloudflare e de observabilidade de rede, junto a um único fornecedor.

Se você é provedor de observabilidade de rede e tem interesse em se tornar um parceiro, fale conosco.

Blog

Cloudflare cria parceria com a Kentik para aprimorar a proteção contra DDoS sob demanda

Leia esse comunicado na postagem do blog e saiba como estamos aprimorando a proteção contra DDoS sob demanda para os nossos clientes integrando o Magic Transit da Cloudflare com a observabilidade de rede da Kentik.

