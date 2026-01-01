Programa de parceiros de observabilidade de rede Aprimore a proteção contra DDoS sob demanda com segurança e observabilidade unificadas da camada de rede

O programa de parceiros de observabilidade da Rede da Cloudflare permite que clientes em comum adquiram e utilizem o Magic Transit, nossa solução líder de mercado de mitigação de ataques DDoS na camada de rede, em uma oferta integrada com a observabilidade de rede. Por meio dessas integrações com parceiros, os clientes podem facilmente ativar o Magic Transit no modo sob demanda, permitindo que se beneficiem da mitigação dos ataques DDoS quando mais precisam dela.

A observabilidade é um recurso crucial para detectar prontamente os ataques DDoS, ajudando os clientes a entender não apenas a quantidade de tráfego que está fluindo por sua rede, mas também de onde vem, para onde vai e quais aplicativos estão consumindo largura de banda.