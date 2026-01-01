O programa de parceiros de observabilidade da Rede da Cloudflare permite que clientes em comum adquiram e utilizem o Magic Transit, nossa solução líder de mercado de mitigação de ataques DDoS na camada de rede, em uma oferta integrada com a observabilidade de rede. Por meio dessas integrações com parceiros, os clientes podem facilmente ativar o Magic Transit no modo sob demanda, permitindo que se beneficiem da mitigação dos ataques DDoS quando mais precisam dela.
A observabilidade é um recurso crucial para detectar prontamente os ataques DDoS, ajudando os clientes a entender não apenas a quantidade de tráfego que está fluindo por sua rede, mas também de onde vem, para onde vai e quais aplicativos estão consumindo largura de banda.
O Magic Transit é uma das plataformas mais poderosas de mitigação de ataques DDoS disponível hoje. É consistente o suficiente para fornecer uma mitigação quase instantânea (com mais de 121 Tbps de capacidade de rede mundialmente) e flexível o suficiente para fazer frente até mesmo às mais exigentes arquiteturas de rede.
Essa parceria aprimora ainda mais essa solução ao permitir que os clientes utilizem o Magic Transit em um de seus três modos:
