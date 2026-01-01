網路可觀察性合作夥伴計畫 透過統一的網路層安全性與可觀察性，強化隨需的 DDoS 防護

Cloudflare 的網路可觀察性合作夥伴計畫，讓共同客戶採購和使用作為整合式產品方案提供的 Magic Transit、我們業界領先的網路層 DDoS 緩解解決方案，以及網路可觀察性。透過這些合作夥伴整合，客戶能夠輕鬆地在隨需模式中啟用 Magic Transit，在最需要的時間點因 DDoS 緩解而受益。

可觀察性對於迅速偵測 DDoS 攻擊相當重要，不但能夠幫助客戶瞭解流經網路的流量有多少，也能夠瞭解流量的來源、目的地，以及哪些應用程式正在耗用頻寬。