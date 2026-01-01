註冊

網路可觀察性合作夥伴計畫

透過統一的網路層安全性與可觀察性，強化隨需的 DDoS 防護

Cloudflare 的網路可觀察性合作夥伴計畫，讓共同客戶採購和使用作為整合式產品方案提供的 Magic Transit、我們業界領先的網路層 DDoS 緩解解決方案，以及網路可觀察性。透過這些合作夥伴整合，客戶能夠輕鬆地在隨需模式中啟用 Magic Transit，在最需要的時間點因 DDoS 緩解而受益。

可觀察性對於迅速偵測 DDoS 攻擊相當重要，不但能夠幫助客戶瞭解流經網路的流量有多少，也能夠瞭解流量的來源、目的地，以及哪些應用程式正在耗用頻寬。

概觀

Magic Transit 是目前市面上功能最強大的 DDoS 緩解平台之一。它的功能強大，足以近乎即時地進行緩解（透過世界各地超過 121 Tbps 的網路容量），且彈性足以適用於需求最高的網路架構。

這種合作關係是透過讓客戶在三個模式之一中運用 Magic Transit，而建構在此解決方案上：

  1. 永遠連線 — 尋求快速緩解和流量加速的客戶，可以在「永遠連線」模式中部署 Magic Transit。
  2. 隨需 — 客戶可以選擇透過 Cloudflare 的 UI 或 Cloudflare 的 Magic Transit API，對 DDoS 攻擊開啟 Magic Transit 回應。
  3. 隨需 + 基於流量的監控 — 客戶現在可以購買和部署整合的網路可觀察性和 DDoS 防護解決方案，其中包括 Cloudflare Magic Transit On Demand 和來自單一廠商的網路可觀察性。

如果您是網路可觀察性提供者且有意成為合作夥伴，請與我們聯絡。

我們的合作夥伴

部落格

Cloudflare 與 Kentik 攜手增強隨選的 DDoS 防護

在這篇公告部落格文章中，瞭解我們如何將 Cloudflare Magic Transit 與 Kentik 網路可觀察性整合，藉此為客戶增強隨選的 DDoS 防護。

