語言
使用案例
實現應用程式現代化
實現安全現代化
實現網路現代化
CXO 主題
產業
資源
交流
產品
SASE 與工作區安全性
應用程式安全性
應用程式效能
主管
方案與定價
全球服務
文件
人工智慧
運算
媒體
儲存空間與資料庫
合作夥伴類型
建置
探索
支援
公司資訊
信任、隱私和安全
公眾利益
Cloudflare 的網路可觀察性合作夥伴計畫，讓共同客戶採購和使用作為整合式產品方案提供的 Magic Transit、我們業界領先的網路層 DDoS 緩解解決方案，以及網路可觀察性。透過這些合作夥伴整合，客戶能夠輕鬆地在隨需模式中啟用 Magic Transit，在最需要的時間點因 DDoS 緩解而受益。
可觀察性對於迅速偵測 DDoS 攻擊相當重要，不但能夠幫助客戶瞭解流經網路的流量有多少，也能夠瞭解流量的來源、目的地，以及哪些應用程式正在耗用頻寬。
Magic Transit 是目前市面上功能最強大的 DDoS 緩解平台之一。它的功能強大，足以近乎即時地進行緩解（透過世界各地超過 121 Tbps 的網路容量），且彈性足以適用於需求最高的網路架構。
這種合作關係是透過讓客戶在三個模式之一中運用 Magic Transit，而建構在此解決方案上：
在這篇公告部落格文章中，瞭解我們如何將 Cloudflare Magic Transit 與 Kentik 網路可觀察性整合，藉此為客戶增強隨選的 DDoS 防護。
開始使用
解決方案
合規性
公司