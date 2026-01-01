Magic Transit 是目前最强大的 DDoS 缓解平台之一。它功能强大（网络容量超过 121 Tbps），能实现近乎即时的缓解，并具备足够的灵活性，适用于最苛刻的网络架构。该合作伙伴关系建立在这一解决方案之上，使客户能够以三种模式之一使用 Magic Transit：

始终启用 — 寻求快速缓解和流量加速的客户能以始终启用（Always On）模式部署 Magic Transit。 按需 — 客户可通过 Cloudflare 用户界面或 Cloudflare 的 Magic Transit API开启 Magic Transit 来响应 DDoS 攻击。 按需 + 基于流量的监控 — 客户现在可以从单一供应商购买和部署一个集成的网络可观察性和 DDoS 保护解决方案，其中包括 Cloudflare Magic Transit 按需模式和网络可观察性。