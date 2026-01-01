注册

网络可观察性合作伙伴计划

借助统一的网络层安全和可观察性，增强按需 DDoS 保护

通过我们的 Cloudflare 的网络可观察性合作伙伴计划，共同客户能够以集成产品组合的形式采购和使用具备网络可观察性的 Magic Transit。通过这些合作伙伴集成，客户能轻松以按需模式激活 Magic Transit，允许他们在最需要的时候受益于 DDoS 缓解。

可观察性对于快速检测 DDoS 攻击至关重要，不仅可以帮助客户了解网络上有多少流量，还可以了解流量来自何处、流向何处以及哪些应用程序正在消耗带宽。

概述

Magic Transit 是目前最强大的 DDoS 缓解平台之一。它功能强大（网络容量超过 121 Tbps），能实现近乎即时的缓解，并具备足够的灵活性，适用于最苛刻的网络架构。该合作伙伴关系建立在这一解决方案之上，使客户能够以三种模式之一使用 Magic Transit：

  1. 始终启用 — 寻求快速缓解和流量加速的客户能以始终启用（Always On）模式部署 Magic Transit。
  2. 按需 — 客户可通过 Cloudflare 用户界面或 Cloudflare 的 Magic Transit API开启 Magic Transit 来响应 DDoS 攻击。
  3. 按需 + 基于流量的监控 — 客户现在可以从单一供应商购买和部署一个集成的网络可观察性和 DDoS 保护解决方案，其中包括 Cloudflare Magic Transit 按需模式和网络可观察性。

如果您是一个网络可观察性供应商，并有兴趣成为合作伙伴，欢迎联系。

联系我们

我们的合作伙伴

了解更多

博客

Cloudflare 与 Kentik 合作增强按需 DDoS 保护

欢迎阅读这篇公告博客文章，了解我们如何通过将 Cloudflare Magic Transit 与 Kentik 网络可观察性集成，为客户增强按需 DDoS 保护。

了解更多

开始使用

解决方案

支持

合规性

公共利益

公司

© 2026 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标