Cloudflareのネットワーク可観測性パートナープログラムは、共通のお客様が、業界をリードする当社のネットワーク層DDoS軽減ソリューションMagic Transitとネットワーク可観測性を統合サービスとして入手し、使用できるようにします。こうしたパートナーとの統合により、お客様はMagic Transitをオンデマンドモードで簡単に有効化でき、最も必要な時にDDoS軽減のメリットを享受できるようになります。
DDoS攻撃をすかさず検知するためには可観測性が欠かせません。可観測性があれば、お客様はネットワーク上のトラフィックの流れ�を把握できるだけでなく、その発信源がどこか、行き先はどこか、どのアプリケーションが帯域幅を消費しているかもわかります。
Magic Transitは、現在利用可能なDDoS軽減プラットフォームの中で最も強力なものの1つです。ほぼ即時の軽減に十分な高い堅牢性（世界全体でネットワーク容量は121Tbps以上）と、極めて厄介なネットワークアーキテクチャにも対応できる柔軟性を備えています。
パートナーシップはこのソリューションを基に、お客様がMagic Transitを次の3つのモードの1つで使用できるようにします。
