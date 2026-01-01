ネットワーク可観測性パートナープログラム 統合型のネットワーク層セキュリティと可観測性により、オンデマンドのDDoS攻撃対策を強化

Cloudflareのネットワーク可観測性パートナープログラムは、共通のお客様が、業界をリードする当社のネットワーク層DDoS軽減ソリューションMagic Transitとネットワーク可観測性を統合サービスとして入手し、使用できるようにします。こうしたパートナーとの統合により、お客様はMagic Transitをオンデマンドモードで簡単に有効化でき、最も必要な時にDDoS軽減のメリットを享受できるようになります。

DDoS攻撃をすかさず検知するためには可観測性が欠かせません。可観測性があれば、お客様はネットワーク上のトラフィックの流れ�を把握できるだけでなく、その発信源がどこか、行き先はどこか、どのアプリケーションが帯域幅を消費しているかもわかります。