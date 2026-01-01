サインアップ

統合型のネットワーク層セキュリティと可観測性により、オンデマンドのDDoS攻撃対策を強化

Cloudflareのネットワーク可観測性パートナープログラムは、共通のお客様が、業界をリードする当社のネットワーク層DDoS軽減ソリューションMagic Transitとネットワーク可観測性を統合サービスとして入手し、使用できるようにします。こうしたパートナーとの統合により、お客様はMagic Transitをオンデマンドモードで簡単に有効化でき、最も必要な時にDDoS軽減のメリットを享受できるようになります。

DDoS攻撃をすかさず検知するためには可観測性が欠かせません。可観測性があれば、お客様はネットワーク上のトラフィックの流れを把握できるだけでなく、その発信源がどこか、行き先はどこか、どのアプリケーションが帯域幅を消費しているかもわかります。

概要

Magic Transitは、現在利用可能なDDoS軽減プラットフォームの中で最も強力なものの1つです。ほぼ即時の軽減に十分な高い堅牢性（世界全体でネットワーク容量は121Tbps以上）と、極めて厄介なネットワークアーキテクチャにも対応できる柔軟性を備えています。

パートナーシップはこのソリューションを基に、お客様がMagic Transitを次の3つのモードの1つで使用できるようにします。

  1. 常時オン — すばやい軽減とトラフィックの加速をお望みのお客様は、Magic Transitを「Always On（常時オン）」モードでデプロイできます。
  2. オンデマンド — お客様は、DDoS攻撃に対するMagic Transitの対応を、CloudflareのUIまたはCloudflareのMagic Transit APIでオンにすることができます。
  3. オンデマンド + フローベースの監視 — お客様は、ネットワーク可観測性とDDoS攻撃対策の統合ソリューション（Cloudflare Magic Transit On Demand + 単一ベンダーのネットワーク可観測性サービス）を購入し、デプロイできるようになりました。

当社とのパートナーシップに関心をお持ちのネットワーク可観測性プロバイダーは、ご連絡ください。

当社のパートナー

ブログ

CloudflareがKentikとパートナーを組み、オンデマンドDDoS攻撃対策を強化

この発表ブログ記事で、当社がCloudflare Magic TransitとKentikのネットワーク可観測性を統合し、お客様のオンデマンドDDoS攻撃対策をどのように強化しているかをご覧ください。

