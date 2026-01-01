Servizi di hosting delle applicazioni

Cloudflare Pages è un modo semplice e rapido per creare, testare e distribuire. Ti consente di creare applicazioni full-stack e di distribuire istantaneamente il tuo codice. Offre un'integrazione perfetta con altri strumenti e servizi per sviluppatori Cloudflare, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni sia statiche che dinamiche con una configurazione minima. Grazie a un numero illimitato di postazioni, Pages consente agli sviluppatori di collaborare facilmente alle applicazioni.