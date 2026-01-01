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アプリケーションホスティングサービス

Cloudflareでアプリケーションをホストして、グローバルにデプロイ。330か所のグローバルロケーションで、アプリケーションを保存、最適化、実行しましょう。

Cloudflareでは趣味のユーザー、スタートアップ、または即座にデプロイし、自動でスケールする環境を求める企業向けのアプリケーションホスティングソリューションを提供しています。

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Cloudflareのホスティングサーバーが示された地球
ノートパソコン、サーバー、クラウドのイラスト

高速でセキュアなアプリケーションホスティング

  • 万全なセキュリティとパフォーマンス。
  • アプリケーションのパフォーマンス向上。
  • LangChain、Gatsby、Angular、Vue、FastAPIなど、複数のフレームワークをサポート。Cloudflare Workersフレームワークガイドを見る

Pages

Cloudflare Pagesでコーディングをホストすることで、わずかな時間でフルスタックアプリケーションを構築。

ユーザー数無制限だから、開発でもコラボでもユーザー数を心配する必要はありません。Cloudflareの開発者向けツールやサービスをシームレスに統合し、静的・動的アプリケーションを最小限の構成で、即座に提供しましょう。

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Cloudflare Pagesを使ったフルスタックアプリケーションのイラスト
デジタル化画像イラスト

画像

シンプルに画像をホスティング。Cloudflare Imagesは、機能一体型製品を使用して、画像を効率良く大規模に保存、サイズ変更、最適化、配信できるエンドツーエンドソリューションを提供しています。

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Stream

動画のホストは手間なく簡単、視聴者にはスムーズな鑑賞体験を。Streamを使用すると、1つのAPIコストで効率的にライブ動画とオンデマンド動画のアップロード、保存、エンコーディング、配信を実現できます。課金対象は配信および格納された動画の分数のみ。エンコーディングや帯域幅への追加料金は一切ありません。

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ノートパソコンで動画が再生されているイラスト
クラウド上のアプリケーションストレージの図

R2

Cloudflareではエグレス料金のかからないオブジェクトストレージで、Cloudflareに直接アプリケーションアセットを保存。アプリケーションがホストされている場所にアセットを保存することで、ラウンドトリップの量が減り、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。

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Cloudflareアプリケーションホスティングに関するよくある質問