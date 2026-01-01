애플리케이션 호스팅 서비스
Cloudflare에 애플리케이션을 호스팅하면 전 세계에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 330곳의 글로벌 위치에서 애플리케이션을 저장하고, 최적화하며, 실행하세요.
Cloudflare에서는 즉시 배포 및 자동 확장을 원하는 취미 활동가, 스타트업, 기업 조직 등에 애플리케이션 호스팅 솔루션을 제공합니다.
빠르고 안전한 애플리케이션 호스팅
- 보안과 성능 통합.
- 애플리케이션 성능 향상.
- LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI 등의 다양한 프레임워크를 지원. Cloudflare Workers 프레임워크 가이드 보기
Pages
Cloudflare Pages에 코드를 호스팅하면 짧은 시간 안에 애플리케이션의 전체 스택을 구축할 수 있습니다.
무제한 인원, Cloudflare 개발자 도구 및 서비스의 원활한 통합을 통해 정적 및 동적 애플리케이션을 즉시 제공하여 최소한의 구성으로 간편하게 개발하고 협업할 수 있습니다.
이미지
간편한 이미지 호스팅 – Cloudflare Images는 하나의 통합 제품을 사용해 효율적인 비용으로 이미지를 대규모로 저장하며, 크기를 조정하고 최적화하여 전달하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.
스트림
간편하게 동영상을 호스팅하고 원활한 시청자 경험을 제공합니다. Stream을 사용하면 하나의 API로 라이브 및 온디맨드 동영상을 업로드, 저장, 인코딩, 전송하여 비용 효율을 높일 수 있습니다. 인코딩 또는 대역폭에 대한 추가 비용 없이 전송 및 저장된 동영상의 길이에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.
R2
송신료 없는 개체 스토리지를 통해 Cloudflare에 애플리케이션 자산을 직접 저장하세요. 애플리케이션이 호스팅되는 곳에 자산을 저장하면 왕복 횟수가 줄어들고 애플리케이션 성능이 향상됩니다.