Usługi hostingowe aplikacji
Wdrażaj aplikacje globalnie, gdy Twoje aplikacje są hostowane przez Cloudflare. Przechowuj, optymalizuj i uruchamiaj swoje aplikacje z 330 globalnych lokalizacji.
Cloudflare oferuje rozwiązania do hostingu dla hobbistów, start‑upów i przedsiębiorstw zainteresowanych natychmiastowym wdrażaniem i automatycznym skalowaniem.
Szybki i bezpieczny hosting aplikacji
- Bezpieczeństwo i wydajność wbudowane od podstaw.
- Poprawa wydajności aplikacji.
- Wsparcie dla wielu frameworków, w tym LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI i innych. Zobacz przewodniki po strukturze Cloudflare Workers
Strony
Twórz aplikacje pełnego stosu w znacznie krótszym czasie, gdy hostujesz swój kod w usłudze Cloudflare Pages.
Spraw, aby programowanie i współpraca przebiegały bezproblemowo dzięki nieograniczonej liczbie stanowisk oraz bezproblemowej integracji z narzędziami i usługami dla programistów Cloudflare, aby natychmiastowo dostarczać statyczne i dynamiczne aplikacje przy minimalnym wysiłku konfiguracyjnym.
Obrazy
Uproszczony hosting obrazów — Cloudflare Images zapewnia kompleksowe rozwiązanie do przystępnego kosztowo przechowywania, optymalizowania i dostarczania obrazów oraz zmieniania ich rozmiarów. Wszystko to jest możliwe za pomocą jednego ujednoliconego produktu.
Stream
Bezproblemowo hostuj filmy i zapewniaj oglądającym doskonałe doświadczenia. Dzięki usłudze Stream możesz przesyłać, przechowywać, kodować i dostarczać filmy na żywo i na żądanie za pomocą jednego interfejsu API, w przystępny cenowo sposób. Musisz płacić tylko za minuty dostarczonego i przechowywanego filmu, bez dodatkowych opłat za kodowanie lub przepustowość.
R2
Przechowuj swoje zasoby aplikacji bezpośrednio na platformie Cloudflare dzięki naszej usłudze obiektowej pamięci masowej bez opłat za ruch wychodzący. Ogranicz podróże po sieci i zwiększ wydajność aplikacji — Twoje zasoby będą przechowywane tam, gdzie hostowana jest Twoja aplikacja.