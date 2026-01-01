Servicios de alojamiento de aplicaciones
Implementa tus aplicaciones a nivel global alojándolas en Cloudflare. Almacena, optimiza y ejecuta tus aplicaciones desde 330 ubicaciones en todo el mundo.
Cloudflare ofrece soluciones de alojamiento para los aficionados, las empresas emergentes o las organizaciones empresariales que deseen implementaciones inmediatas y una escalabilidad automática.
Alojamiento rápido y seguro de aplicaciones
- Seguridad y rendimiento integrados.
- Mejora del rendimiento de las aplicaciones.
- Compatibilidad con varios marcos, como LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI y otros. Consulta las guías de los marcos de trabajo de Cloudflare Workers
Pages
Desarrolla aplicaciones integrales de forma mucho más rápida alojando tu código en Cloudflare Pages.
Simplifica el desarrollo y la colaboración con un número ilimitado de usuarios y una integración perfecta con las herramientas y los servicios para los desarrolladores, a fin de entregar aplicaciones estáticas y dinámicas al instante, con una configuración mínima.
Imágenes
Hemos simplificado el alojamiento de imágenes. Cloudflare Images proporciona una solución integral para almacenar, redimensionar y proporcionar imágenes a escala, de forma rentable, utilizando un único producto unificado.
Stream
Aloja vídeos sin problemas y proporciona una experiencia fluida a los visitantes. Con Stream, puedes cargar, almacenar, codificar y proporcionar vídeo en directo y bajo demanda con una sola API y de forma rentable. Pagas únicamente por los minutos de vídeo proporcionados y almacenados, sin cargos adicionales por la codificación o el ancho de banda.
R2
Almacena los recursos de tu aplicación directamente en Cloudflare con nuestro almacenamiento de objetos sin tarifas de salida. Reduce los recorridos de ida y vuelta y mejora el rendimiento de tu aplicación alojando tus recursos allí donde esta se aloja.