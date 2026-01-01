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Servicios de alojamiento de aplicaciones

Implementa tus aplicaciones a nivel global alojándolas en Cloudflare. Almacena, optimiza y ejecuta tus aplicaciones desde 330 ubicaciones en todo el mundo.

Cloudflare ofrece soluciones de alojamiento para los aficionados, las empresas emergentes o las organizaciones empresariales que deseen implementaciones inmediatas y una escalabilidad automática.

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globo marcado con servidores de alojamiento de Cloudflare
Ilustración de un portátil, servidores y la nube

Alojamiento rápido y seguro de aplicaciones

Pages

Desarrolla aplicaciones integrales de forma mucho más rápida alojando tu código en Cloudflare Pages.

Simplifica el desarrollo y la colaboración con un número ilimitado de usuarios y una integración perfecta con las herramientas y los servicios para los desarrolladores, a fin de entregar aplicaciones estáticas y dinámicas al instante, con una configuración mínima.

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Aplicaciones integrales con Cloudflare Pages - Ilustración
Imagen digitalizada - ilustración

Imágenes

Hemos simplificado el alojamiento de imágenes. Cloudflare Images proporciona una solución integral para almacenar, redimensionar y proporcionar imágenes a escala, de forma rentable, utilizando un único producto unificado.

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Stream

Aloja vídeos sin problemas y proporciona una experiencia fluida a los visitantes. Con Stream, puedes cargar, almacenar, codificar y proporcionar vídeo en directo y bajo demanda con una sola API y de forma rentable. Pagas únicamente por los minutos de vídeo proporcionados y almacenados, sin cargos adicionales por la codificación o el ancho de banda.

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R2

Almacena los recursos de tu aplicación directamente en Cloudflare con nuestro almacenamiento de objetos sin tarifas de salida. Reduce los recorridos de ida y vuelta y mejora el rendimiento de tu aplicación alojando tus recursos allí donde esta se aloja.

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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de aplicaciones de Cloudflare