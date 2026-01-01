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Serviços de hospedagem de aplicativos

Implante aplicativos globalmente quando seus aplicativos estiverem hospedados na Cloudflare. Armazene, otimize e execute seus aplicativos em 330 locais no mundo todo.

A Cloudflare oferece soluções de hospedagem de aplicativos para entusiastas, startups ou empresas que buscam implantação instantânea e escala automática.

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globo marcado com os servidores de hospedagem da Cloudflare
Ilustração de um notebook, servidores e a nuvem

Hospedagem rápida e segura de aplicativos

  • Segurança e desempenho integrados.
  • Melhorar o desempenho de aplicativos.
  • Compatível com vários frameworks, incluindo LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI e outros. Veja os guias de framework do Cloudflare Workers

Cloudflare Pages

Crie aplicativos full stack em uma fração do tempo ao hospedar seu código no Cloudflare Pages.

Facilite o desenvolvimento e a colaboração com licenças ilimitadas, integração perfeita de ferramentas e serviços para desenvolvedores da Cloudflare para fornecer aplicativos estáticos e dinâmicos instantaneamente com configuração mínima.

Saiba mais  
Aplicativos full stack com Cloudflare Pages - Ilustração
Imagem digitalizada - ilustração

Imagens

Hospedagem de imagens simplificada – O Cloudflare Images fornece uma solução completa para armazenar, redimensionar, otimizar e entregar imagens em escala de forma econômica, usando um produto unificado.

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Stream

Hospede vídeos sem esforço e forneça uma experiência de visualização perfeita. Com o Stream, você pode fazer upload, armazenar, codificar e entregar vídeos ao vivo e sob demanda com uma API econômica. Você paga apenas pelos minutos de vídeo entregues e armazenados sem cobranças adicionais por codificação ou largura de banda.

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Ilustração de um vídeo sendo reproduzido em um notebook
Ilustração de armazenamento de aplicativos na nuvem

R2

Armazene seus ativos de aplicativos diretamente na Cloudflare com nosso armazenamento de objetos com taxa de saída zero. Reduza as viagens de ida e volta e melhore o desempenho dos aplicativos quando seus ativos são armazenados onde seus aplicativos estão hospedados.

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Perguntas frequentes sobre hospedagem de aplicativos na Cloudflare