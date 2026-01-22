L'avantage de la modernisation
Comment les grandes entreprises rendent l’innovation rapide non seulement possible, mais inévitable
La modernisation de l’infrastructure applicative et des flux de travail internes représente un basculement systémique, qui redéfinit la manière dont les organisations fonctionnent et créent de la valeur.
En 2026, ce changement est propulsé par trois forces majeures :
- L’essor de l’IA agentique amplifie le retour sur investissement potentiel des initiatives de modernisation.
- Les cybermenaces sophistiquées nécessitent des réponses tout aussi sophistiquées.
- Les utilisateurs ont placé la barre plus haut en matière d’expériences numériques.
Dans cette séance d'information, écoutez Christian Reilly, directeur technique sur site chez Cloudflare, parler de la manière dont les grandes entreprises relèvent ces défis, ce qui leur permet d’accélérer leur croissance, d’innover rapidement et de préserver leur avantage concurrentiel.
