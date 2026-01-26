Il vantaggio competitivo della modernizzazione
Come le principali organizzazioni rendono l'innovazione rapida non solo possibile, ma inevitabile
La modernizzazione dell'infrastruttura delle applicazioni e dei flussi di lavoro interni rappresenta un cambiamento sistemico che rimodella il modo in cui le organizzazioni operano e forniscono valore.
Nel 2026, questo cambiamento sarà spinto da tre forze principali:
- L'ascesa dell'IA agentica, che amplifica il potenziale ROI delle iniziative di modernizzazione.
- Le sofisticate minacce informatiche, che richiedono risposte altrettanto sofisticate.
- Gli utenti hanno alzato il livello delle esperienze digitali.
In questo riepilogo esecutivo, potrai ascoltare Christian Reilly, Field CTO Cloudflare che parla del modo in cui le organizzazioni leader rispondono a queste difficoltà, e come riescono ad accelerare la crescita, innovare rapidamente e mantenere il proprio vantaggio competitivo.
